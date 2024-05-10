İşsizlik Oranı Düşüşe Geçti, İstihdam Rekor Kırdı - Son Dakika
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İşsizlik Oranı Düşüşe Geçti, İstihdam Rekor Kırdı

İşsizlik Oranı Düşüşe Geçti, İstihdam Rekor Kırdı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) mart ayı iş gücü istatistiklerini değerlendirerek, istihdam sayısının bir önceki aya göre 139 bin kişi, bir önceki yıla göre ise 1 milyon 372 bin kişi artarak tarihi zirvesini yenilediğini belirtti. İşsizlik oranının ise son 11 aydır düşüş gösterdiğini ve gençlerde en düşük seviyeye gerilediğini ifade eden Işıkhan, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı çalışmaların ülkenin büyüme hedefleri için devam ettiğini söyledi.

10.05.2024 11:57
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, mart ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin, "Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı adımlarımızla ülkemizi büyütme hedeflerimiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) mart ayı iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

İstihdam sayısının mart ayında bir önceki aya göre 139 bin kişi, bir önceki yıla göre ise 1 milyon 372 bin kişi artarak 32 milyon 588 bin kişi ile tarihi zirvesini yenilediğini belirten Işıkhan, böylece istihdam oranının bir önceki aya göre 0,2 puan, bir önceki yıla göre ise 1,7 puan artarak yüzde 49,5 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Işıkhan, "Son 11 aydır tekli hanelerde gerçekleşen işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan, bir önceki yıla göre ise 1,4 puan azalarak yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. Gençlerde ise bu oran yüzde 15,1 ile son 12 yılın en düşük seviyesine geriledi. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı adımlarımızla ülkemizi büyütme hedeflerimiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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