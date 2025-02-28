İşsizlik Oranı Tek Hanelerde Seyrediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İşsizlik Oranı Tek Hanelerde Seyrediyor

Bakan Işıkhan, işsizlik oranının Ocak'ta %8.4'e gerilediğini ve istihdamın arttığını duyurdu.

28.02.2025 12:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik oranlarının son 21 aydır tek hanede seyrettiğini belirterek, "İşsiz sayısı ocak ayında bir önceki aya göre 25 bin kişi azaldı. Ulusal İstihdam Stratejisi ve OVP hedeflerimiz doğrultusunda işsizlik oranında da gerileme devam ediyor. Bir önceki aya göre 0,1 puan, bir önceki yıla göre 0,7 puan azalan işsizlik oranı yüzde 8,4 olarak gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabında işsizlik oranıyla ilgili açıklama yaptı. Işıkhan, şunları kaydetti:

"İşsizlik oranımız son 21 aydır tek hanede seyretmeye devam ediyor. İşsiz sayısı 2025 yılı ocak ayında bir önceki aya göre 25 bin kişi azaldı. Ulusal İstihdam Stratejisi ve OVP hedeflerimiz doğrultusunda işsizlik oranında da gerileme devam ediyor. Bir önceki aya göre 0,1 puan, bir önceki yıla göre 0,7 puan azalan işsizlik oranı yüzde 8,4 olarak gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı Ocak ayında bir önceki yıla göre 501 bin kişi artarak 32 milyon 531 bin kişi, istihdam oranı ise 0,5 puan artarak yüzde 49,2 oldu. İşgücü, 2025 yılı Ocak ayında bir önceki yıla göre 287 bin kişi artarak 35 milyon 534 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 53,7 olarak gerçekleşti.

Gençlerimizin istihdama katılımlarını destekleyen ve kariyerlerine adım atmalarını sağlayan programlarımızın etkisini görmeye devam ediyoruz. Genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan, bir önceki yıla göre 1,9 puan azalarak yüzde 14,9 seviyesine geriledi. Hedeflerimizi gerçekleştirmek için işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiğimiz politikalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Vedat Işıkhan, Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İşsizlik Oranı Tek Hanelerde Seyrediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:00 Devlet Bahçeli ile Fatih Erbakan arasında telefon krizi Devlet Bahçeli ile Fatih Erbakan arasında telefon krizi
12:10 Para havale işlemlerinde vatandaşa ek vergi şoku Para havale işlemlerinde vatandaşa ek vergi şoku
11:53 Öcalan, PKK’nın yıllardır peşinden koştuğu hayali tarihin çöp sepetine attı Öcalan, PKK'nın yıllardır peşinden koştuğu hayali tarihin çöp sepetine attı
10:56 Evine bıraktığı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan polise 10 yıl hapis Evine bıraktığı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan polise 10 yıl hapis
10:14 İmralı’da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay Herkesin aklında aynı soru var İmralı'da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay! Herkesin aklında aynı soru var
18:27 Öcalan’ın çağrısına PYD elebaşı Salih Müslim’den ilk yorum Öcalan'ın çağrısına PYD elebaşı Salih Müslim'den ilk yorum
18:10 Öcalan’ın silah bırakma çağrısı dünya basınında geniş yer buldu Öcalan'ın silah bırakma çağrısı dünya basınında geniş yer buldu
18:01 Öcalan’ın silah bırakma çağrısı sonrası ilk tepkiler Öcalan'ın silah bırakma çağrısı sonrası ilk tepkiler
17:55 Kanarya güle oynaya turladı Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finalde Kanarya güle oynaya turladı! Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde
17:53 Diyarbakır’da Öcalan’ın çağrısı okunurken vatandaşların tepkisi Diyarbakır'da Öcalan'ın çağrısı okunurken vatandaşların tepkisi
17:44 Öcalan’ın çağrısı okunurken, İYİ Parti genel merkezine dev afiş asıldı: Unutturmayacağız Öcalan'ın çağrısı okunurken, İYİ Parti genel merkezine dev afiş asıldı: Unutturmayacağız
17:43 Öcalan’ın çağrısı sırasında Ankara’da dikkat çeken görüntü Öcalan'ın çağrısı sırasında Ankara'da dikkat çeken görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2025 13:38:08. #1.13#
SON DAKİKA: İşsizlik Oranı Tek Hanelerde Seyrediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.