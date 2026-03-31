İşsizlik Oranı Tek Haneli Seyir İzliyor

31.03.2026 13:07
Bakan Işıkhan, işsizlik oranının tek haneli seyrinin istihdam hamlelerinin etkili olduğunu belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, son 34 aydır işsizlik oranında gerçekleşen tek haneli seyrin, istihdam hamlelerinin doğru ve etkin olduğunu gösterdiğini belirterek, "Önümüzdeki süreçte hem işsizlik oranında hem de istihdamda daha iyi seviyelere ulaşacak, hedeflerimizi gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

"Son 34 aydır işsizlik oranında gerçekleşen tek haneli seyir, istihdam hamlelerimizin doğru ve etkin olduğunu göstermeye devam ediyor." açıklamasını yapan Işıkhan, şunları kaydetti:"

"2026 yılı şubat ayında işsizlik oranı, yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. İş gücü sayımız, şubat ayında bir önceki aya göre 286 bin kişi artarak 35 milyon 139 bin kişiye, iş gücüne katılma oranımız ise 0,3 puan artarak yüzde 52,6'ya yükseldi. İş gücü piyasalarımız güçlendikçe istihdam kapasitemiz artmayı sürdürüyor. İstihdam sayımız, aynı dönemde 153 bin kişi artarak 32 milyon 158 bin kişiye, istihdam oranımız ise 0,2 puan artarak yüzde 48,2'ye ulaştı. Önümüzdeki süreçte hem işsizlik oranında hem de istihdamda daha iyi seviyelere ulaşacak, hedeflerimizi gerçekleştireceğiz."

Kaynak: AA

