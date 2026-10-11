İstanbul 2 Nolu Baro adayı Tuna, 31 geçersiz oy için İlçe Seçim Kuruluna itiraz etti - Son Dakika
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İstanbul 2 Nolu Baro adayı Tuna, 31 geçersiz oy için İlçe Seçim Kuruluna itiraz etti

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İstanbul 2 Nolu Barosu başkan adayı Ali Kasım Tuna, geçici sonuçlara itiraz ettiklerini ve İlçe Seçim Kuruluna başvurduklarını bildirdi. Tuna, 6 oy farkına ve 31 geçersiz oya dikkat çekerek itirazlar karara bağlanmadan sonuçların kesinleşmiş gibi sunulmasını doğru bulmadı.

İstanbul 2 Nolu Barosu başkan adayı Ali Kasım Tuna, baro başkanlığı seçimlerinde açıklanan sonuçlara itiraz ettiklerini ve hukuki sürecin sonucunu beklediklerini bildirdi.

Tuna, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul 2 Nolu Baro Başkanlığı seçimlerinde açıklanan geçici sonuçlara göre, avukat Rıza Saka'nın 1022, avukat Ali Kasım Tuna'nın 1016, avukat Murat Güneş'in ise 51 oy aldığını belirtti.

İlk iki aday arasındaki oy farkının yalnızca 6 olmasına karşılık, 31 oyun geçersiz sayıldığı hususunun gözden kaçırılmaması gerektiğini aktaran Tuna, şunları kaydetti:

"Geçersiz oylar, sandık işlemleri ve oyların yeniden sayılmasına ilişkin taleplerimiz başta olmak üzere seçim sonuçlarını etkileyebilecek çeşitli hususlarda itirazlarımız bulunmaktadır. Bu kapsamda İlçe Seçim Kuruluna gerekli başvurular yapılmış olup hukuki sürecin sonucunu beklemekteyiz. Önemle vurgulamak isteriz ki seçimler, yalnızca oyların sayılmasıyla değil, yasal itiraz sürecinin tamamlanması ve kesin sonuçların ilan edilmesiyle sonuçlanır."

Tuna, "Dolayısıyla itirazlarımız henüz karara bağlanmamışken seçim sonuçlarının kesinleşmiş gibi kamuoyuna sunulması doğru değildir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
Ali KasımİstanbulGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul 2 Nolu Baro adayı Tuna, 31 geçersiz oy için İlçe Seçim Kuruluna itiraz etti - Son Dakika
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