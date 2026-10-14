İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Saka, mazbatasını Anadolu Adalet Sarayı\'nda aldı

İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanlığına seçilen Rıza Saka mazbatasını aldı.

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'ndaki konferans salonunda mazbata töreni düzenlendi.

İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hayrullah Kut, törende Saka'ya mazbatasını verdi.

Saka, yaptığı konuşmada karşılıklı saygı çerçevesinde bir seçim süreci geçirdiklerini ve İstanbul 2 Nolu Barosu üyelerinin bu görevi kendisine tevdi ettiğini belirtti.

Seçimlerin artık geride kaldığını ve rekabetin sona erdiğini ifade eden Saka, birlikte hizmete devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Yönetimle fotoğraf çekilmesinin ardından program son buldu.