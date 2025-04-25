İstanbul'a 2 Saatte 20 Bin Çorba Dağıtıldı

Deprem sonrası İstanbul'a 2 saat içinde 20 bin çorba

Afet sonrası sıcak yemek güvencesi

Türkiye'nin en büyük afet üssü İstanbulluların yardımına koştu

KOCAELİ - Kocaeli'de bulunan ve Türkiye'nin en büyük afet mutfağı olma özelliğini taşıyan Hızır 41, Marmara Bölgesi'nde yaşanabilecek muhtemel afetlere karşı tam donanımlı bir şekilde hazır bekliyor. 2 gün önce Marmara Denizi açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrasında da harekete geçen Hızır 41, İstanbul'a 2 saat içerisinde 20 bin kişilik sıcak çorba ulaştırdı.

Afetlere karşı hazırlıklı bir şehir oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Gıda Üretim Tesisi Projesini hayata geçirdi. 19 Eylül 2022'de temeli atılan tesis, 6 Şubat 2025 tarihinde hizmete açıldı. Hızır 41 Afet Mutfağı, afet dönemlerinde sıcak yemek ve gıda desteği sağlamak amacıyla kuruldu.

"Kahramanmaraş merkezli depremler bize çok önemli bir tecrübe oldu"

Tesisin açılışında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Kahramanmaraş merkezli depremler bize çok önemli bir tecrübe oldu ve buranın tasarımı yapılırken o tecrübeyi buraya dahil ettik. Burada her an çalışan bir yapı vardır. Burayı da öyle düşünmek lazımdır. Buradaki ekip sürekli hazırdır. Sürekli buradalar ve bir afet durumu olduğunda burası hazır bir şekilde mobilize olma imkanına sahip olacaktır. Afet deneyimi bize gösterdi ki, afetlerin öncesinde hazırlık yapılır. Afet anını yönetmek ayrı bir şeydir, afetin sonrasını yürütmek bambaşka bir şeydir. Bütün bu üç noktanın üç alanında da var olmanız gerekir. Bir tarafta var, diğer tarafta yoksanız o iş eksik kalır. Yerli yerinde iş yapma imkanınız olmaz" ifadelerini kullanmıştı.

Çok yönlü tesis

Antikkapı A.Ş. tarafından işletilen tesis; afet mutfağı, gıda üretim alanları ve mobil afet tırlarıyla, afet anlarında vatandaşların temel gıda ihtiyaçlarını hızlı ve güvenli şekilde karşılıyor. 10 bin 350 metrekarelik alan üzerine inşa edilen tesisin zemin katında sıcak yemek ve ekmek üretim alanları, et işleme bölümü, sebze ön yıkama ve hazırlık alanları, unlu mamuller bölümü ile pastörize yemek üretim ve paketleme alanları bulunuyor. Ayrıca tesis, Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal tesislerinde gerçekleştirilecek organizasyonlara da yemek desteği sağlıyor. Dev tesis, afet dönemleri dışında da boş durmayarak ihtiyaç sahibi ailelere yemek pişiriyor.

Türkiye'nin en büyük afet üssü olan Hızır 41 Afet Mutfağı, günde 150 bin kişiye çorba, 20 bin kişiye de 3 öğün yemek çıkartacak kapasiteye sahip.

Tesis hakkında bilgi veren Hızır 41 Afet Mutfağı Üretim Müdürü Yasemin Talaş, "Hızır 41 Afet Mutfağımız, muhtemel afet durumunda hem kentimize hem çevre illerimize yapılacak yardımlar konusunda kurulmuştur. Hızır 41 Afet Mutfağı, 6 Şubat 2025 tarihinde faaliyete geçmiştir. Ortalama sıcak yemekte 150 bin kişilik çorba, 20 bin öğün yemek verme kapasitesine sahibiz. Aynı zamanda yemek ve ekmek tırlarımız mevcuttur" dedi.

"İstanbul'da 20 bin kişiye sıcak çorba hizmetinde bulunduk"

23 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen deprem sonrasında da hızla harekete geçtiklerini aktaran Talaş, "2 saat içerisinde afet tırımızı personellerimizle birlikte bölgeye gönderdik. 20 bin kişiye sıcak çorba hizmetinde bulunduk. Afet mutfağımız kendi kentimize de hizmet vermeye devam ediyor. Düğün salonu ve işletmelerimize hem sıcak yemek hem kuru pasta hem yaş hem de et çıkışlarımız mevcuttur. Marmara ve çevre illerimize hizmet verebilecek potansiyele sahibiz. 70 kişiyle hizmet vermekteyiz. Antik Kapı olarak Hatay depreminde de yaklaşık 10 ay alanda hizmet verdik" diye konuştu.