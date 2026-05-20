İstanbul'a Sağanak Yağmur Uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak geçişlerinin ilerleyen saatlerde etkisini artıracağı uyarısında bulundu.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası genelinde gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri etkili oluyor.

Yağışların etkisini artırarak üç saat boyunca gök gürültülü sağanak şeklinde yağacağı, yerelde 20, 30 dakika şeklinde kısa süreli ve yer yer metrekareye 10 ila 15 kilogram şeklinde düşeceği tahmin ediliyor.