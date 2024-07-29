İstanbul Ambarlı açıklarında denizde sürüklenen şişme bot içindeki kişi kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Ambarlı açıklarında sürüklenen şişme bot içindeki şahıs, yardım talebi üzerine, KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca emniyete alınarak West İstanbul Marina'da karaya çıkarıldı." ifadesine yer verildi.
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