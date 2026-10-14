İstanbul Arnavutköy\'de Alibey Deresi taştı, okul bahçesi sular altında kaldı

İstanbul Arnavutköy'de Alibey Deresi taştı, okul bahçesi sular altında kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayıp etkisini artıran sağanak nedeniyle Arnavutköy'de Alibey Deresi köprü üzerinden yola taştı. Taşan sular çevredeki okulun bahçesine doldu, bölgede su seviyesi yükseldi.
İSTANBUL'da etkili olan sağanak nedeniyle Arnavutköy'de bulunan Alibey Deresi yola taştı. Köprü üzerinden taşan sular okul bahçesine dolmaya başladı.
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan ve ilerleyen saatlerde etkisini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Boğazköy'de bulunan Alibey Deresi'nin su seviyesi yükseldi. Dere, köprü üzerinden taşarken, taşan sular çevredeki okulun bahçesine doldu. Bölgede su seviyesinin yükseldiği ve okul bahçesinin sular altında kalmaya başladığı görüldü.
Kaynak: DHA
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