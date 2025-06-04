İstanbul Barosu'ndan Silivri Ziyareti - Son Dakika
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İstanbul Barosu'ndan Silivri Ziyareti

04.06.2025 17:04
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Başkan Kaboğlu, Silivri Cezaevi'ndeki hukuksuzlukları eleştirdi, dayanışma çağrısında bulundu.

(İSTANBUL) - İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Kaboğlu, Silivri Cezaevi'ni ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada, "Fikrin ötesinde dayanışma halkalarını genişleterek Türkiye'de bu yetkilerin kötüye kullanılmasını hukukun ötesine geçilerek; yargının, savcılığın, yargıçların siyasal malzeme olarak kullanılmasına karşı olduğumuzu hatta siyasal malzemenin ötesinde insanların özel yaşamlarına dokunulmasını, insanların aile yaşamlarına dokunulmasını, mesleklerinden uzaklaştırılmasını, İstanbul yönetiminin etkisizleştirilmesini esefle gözlemlemekteyiz. Bunun Türkiye Cumhuriyeti'nde yürürlükte bulunan anayasayla veya yasalarla ilgisi bulunmamaktadır" dedi.

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Kaboğlu, Silivri Cezaevi'nde tutuklu ve hükümlü bulunan 15 kişiyi ziyaret etti. Ziyaretten sonra  açıklama yapan Kaboğlu, yaşanların ne anayasaya ne de yasalara uygun olduğunu vurgulayarak, bu durumu teşhir etmeye devam edeceklerini belirtti. Kaboğlu, şunları söyledi:

"Bugün İstanbul Barosu yönetimi olarak Silivri Cezaevine geldik, tutuklu ve hükümlüleri bayram öncesi ziyaret ettik. Ekrem İmamoğlu'ndan Can Atalay'a kadar, Selçuk Kozağaçlı'dan Ahmet Özer'e ve Aykut Erdoğdu'ya kadar en az 15 hükümlü ve tutukluyu ziyaret ettik. Burada tanıklıklarımız aslında öncelikli olarak bu tutuklamaların Anayasa'ya uygun olmadığı. Hep söylediğimiz Anayasa madde 19'un öngördüğü, Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun öngördüğü koşulların tutuklanma açısından ortaya çıkmadığı, gerçekleşmediği halde tutuklanmış olmaları. Birinci konu budur. İkinci sorun ise; anayasaya aykırı da olsa mahpus olmak özgürlükten alıkoyulmak demektir, gerekli gereksiz birçok haktan alıkonulmuş olmak değildir. Üçüncü konu ise; mahpus olmak, belirli bir kapalı mekana konularak orada yaşamını sürdürmek demektir. Oradan dağıtılmak değildir. Sürgünden sürgüne gönderilmek demek değildir. Dördüncü olarak sizin hukuk dışı, anayasa dışı olarak yaptırıma tabii tuttuğunuz kişilerin yakınlarını da yaptırıma tabii tutacak biçimde ceza ve muamele uygulamamanızdır.

"Mahpus olmanın ötesine geçen yaptırımlar uygulanıyor"

Burada tanık olduklarımız, Silivri'de başından itibaren bugün ziyaret ettiklerimiz olsun, edemediklerimiz olsun, ziyaret edebildiğimiz Aykut Erdoğdu örneğinde olduğu gibi hiçbir biçimde tutuklanma koşulu bulunmamaktadır. Çünkü Anayasamız ve Ceza Muhakemesi Kanunu; gerçekten bir suç kuşkusu varsa adli kontrol adı altında seçenek yaptırımları öngörmüştür. Daha ağır sonuçları olan yaptırımları öngörmüştür. Tutuklanmak ise en ağır yaptırımdır. Bu açıdan bu kişilerin Anayasa madde 19 gereği özgürlük ve güvenlik hakları ihlal edilmiştir. Bu haklarının özüne dokunulmuştur ve özüne dokunulmaya devam edilmektedir. Bu kişiler aile sahibidirler, eştirler, evlattırlar, baba-annedirler. Bunlar aileleriyle birlikte mağdur ediliyor. Bu kişilerin varsa suçları pekala tutuksuz yargılanabilirler ama bu temel hukuk kurallarına uyulmadan hapishanede tutuluyorlar. Aileleriyle birlikte yaptırıma tabii tutuluyorlar ve ayrıca gece yarılarında Çorlu'ya, Kandıra'ya, İzmir'e olmak üzere çeşitli hapishanelere hiçbir gerekçe olmaksızın dağıtılıyorlar. Dolayısıyla burada haksız tutuklamanın ötesinde; Anayasa ve hukuk dışı tutuklamanın ötesinde insanlıkla bağdaşmayan bir kötü muamelenin uygulanması ve mahpus olmanın ötesine geçen yaptırımlar dizisinin uygulanıyor olmasına tanıklık etmekteyiz.

"İntikam duygusunun da ötesine geçen bir yaklaşımı sergilemektedir"

Biz İstanbul Barosu olarak; Türkiye'nin en büyük barosu ve dünyanın eşsiz barosu olarak bunu yakından izliyoruz, raporluyoruz. İzlemeye devam edeceğiz ve bu hukuksuzluğu, bu haksızlığı teşir etmeyi sürdüreceğiz. Fikrin ötesinde dayanışma halkalarını genişleterek Türkiye'de bu yetkilerin kötüye kullanılmasını hukukun ötesine geçilerek; yargının, savcılığın, yargıçların siyasal malzeme olarak kullanılmasına karşı olduğumuzu hatta siyasal malzemenin ötesinde insanların özel yaşamlarına dokunulmasını, insanların aile yaşamlarına dokunulmasını, mesleklerinden uzaklaştırılmasını, İstanbul yönetiminin etkisizleştirilmesini esefle gözlemlemekteyiz. Bunun Türkiye Cumhuriyeti'nde yürürlükte bulunan anayasayla veya yasalarla ilgisi bulunmamaktadır. Bunlar keyfidir. Bu keyfilik aslında insancıl olmayan, insani özellikle bağdaşmayan farklı siyasal gruplara mensup olanlara bir tür intikam duygusunun da ötesine geçen bir yaklaşımı sergilemektedir. Bu uygulamalara, muhalefeti zor yoluyla, kötü yollarla bireysel ve toplu olarak bastırma faaliyetlerine son verilmesini temenni ediyoruz. Bu yolda yapılması gereken her türlü hukuki adımı da atacağımızı beyan ediyoruz. Siyasal nedenlerle, siyasal hırsla siyasal iktidarın el değiştirmesi yolunu önlemek için her türlü aracın mübah olduğu bir uygulamaya tanık olmaktayız. Buna bir an önce son verilmesi diliyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul Barosu'ndan Silivri Ziyareti - Son Dakika

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