(İSTANBUL) İstanbul Barosu, SÖZCÜ TV'ye yönelik operasyona tepki gösterdi. Baro açıklamasında "Son dönemde, soruşturma yetkisinin ve bu kapsamda arama, gözaltı ve kayyım tayini başta olmak üzere ceza muhakemesi tedbirlerinin amacı dışında kullanılması suretiyle basına yönelik hukuksuz ve ölçüsüz müdahaleler katlanılamaz hale gelmiştir. Bu durum, demokratik rejimin varlığını tehdit eden ciddi bir toplumsal endişe kaynağıdır." denildi. Açıklamada, başta yargı makamları olmak üzere tüm kamu gücü sahipleri, hukuka, temel hak ve hürriyetlere saygılı olmaya, hukuk dışı uygulamalardan uzak durmaya davet edildi.

İstanbul Barosu tarafından "Halkın Haber Alma Hakkına Kayyım atanamaz! Basın Hürdür Sansür Edilemez!" başlıklı yazılı açıklama şöyle:

"Demokrasi, yalnızca belli dönemlerde oy vermeye dayalı bir rejim olmayıp ifade hürriyeti ve eleştiri hakkı kapsamında sürekli bir toplumsal denetimi de içerir. Bu kapsamda halkın haber alma ve bilgilenme hakkının vasıtası olan basın, aynı zamanda toplumsal denetimin de yapı taşı ve vazgeçilmez unsurudur.

"BASINA HER HUKUKSUZ ENGELLEME, YURTTAŞLARIN HABER ALMA HAKKINA İNDİRİLEN BİR DARBEDİR"

Anayasamızın 28. maddesiyle güvence altına alınan basın hürriyeti, 26. maddede yer alan düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetiyle ayrılmaz bir bütündür. Dolayısıyla basına ve basın hürriyetine yönelik her hukuksuz engelleme ve kısıtlama, yurttaşların haber alma ve bilgilenme hakkına, ifade hürriyetine indirilen bir darbedir.

Basın hürriyetinin bulunmadığı bir ülkede demokrasiden ve hukuk devletinden söz edilemez. Basına yönelik hukuksuz ve ölçüsüz her müdahale, istibdadın göstergesidir.

Özellikle son dönemde, soruşturma yetkisinin ve bu kapsamda arama, gözaltı ve kayyım tayini başta olmak üzere ceza muhakemesi tedbirlerinin amacı dışında kullanılması suretiyle basına yönelik hukuksuz ve ölçüsüz müdahaleler katlanılamaz hale gelmiştir. Bu durum, demokratik rejimin varlığını tehdit eden ciddi bir toplumsal endişe kaynağıdır.

"FARKLI SES, GÖRÜŞ VE ELEŞTİRİLERE TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜ YANSITAN, HUKUK DEVLETİYLE BAĞDAŞMAYAN BU TUTUM SÜRDÜRÜLEMEZ"

Nitekim 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 133. maddesi uyarınca şirket yönetimine kayyım atanabilmesi, suçun şirket faaliyeti çerçevesinde işlendiğine ilişkin kuvvetli şüphe sebeplerinin bulunmasına ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması bakımından bu tedbirin gerekli olmasına bağlıdır. İstisnai nitelikteki bu koruma tedbiri, bir cezalandırma ya da basın kuruluşlarının yayın faaliyetlerine müdahale aracı olarak kullanılamaz. Kayyım tayini; masumiyet karinesi, hukuk güvenliği ve ölçülülük ilkelerinden bağımsız değerlendirilemez.

Farklı ses, görüş ve eleştirilere tahammülsüzlüğü yansıtan, demokratik hukuk devletiyle bağdaşmayan bu tutum sürdürülemez.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün belirttiği gibi:

'Basın, milletin müşterek sesidir.'

'Matbuat hiçbir sebeple tahakküm ve nüfuza tabi tutulamaz.'

'Basın hürriyetinden doğan mahzurların giderilme vasıtası yine basın hürriyetidir."

Başta yargı makamları olmak üzere tüm kamu gücü sahiplerini hukuka, temel hak ve hürriyetlere saygılı olmaya, hukuk dışı uygulamalardan uzak durmaya davet ediyor; basın hürriyetinin ve halkın haber alma hakkının savunucusu olmaya devam edeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz."