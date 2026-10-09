İstanbul Başsavcılığı, Balcı ve Sevinç için gözaltı talimatı verildiğini açıkladı

İstanbul Başsavcılığı, Balcı ve Sevinç için gözaltı talimatı verildiğini açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, muhabir Mustafa Balcı ve gazeteci Şaban Sevinç hakkında gözaltı talimatı verildiğini duyurdu. Açıklamada, iki ismin gözaltına alınması için talimat verildiği ifade edildi.
(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, muhabir Mustafa Balcı ile gazeteci Şaban Sevinç'in gözaltına alınması için talimat verildiğini açıkladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, muhabir Mustafa Balcı ve gazeteci Şaban Sevinç'in gözaltına alınması yönünde talimat verildiği bildirildi.
Başsavcılık açıklamasında, "Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç'in gözaltına alınması için talimat verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: ANKA
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