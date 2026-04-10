İstanbul Başsavcısı Dönmez'den Belediye ve Ünlülere Yönelik Operasyon Açıklamaları

10.04.2026 15:24
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa belediyelerine yönelik soruşturmaların sona yaklaştığını ve davaların 2 hafta içinde açılacağını açıkladı. Ayrıca, ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmaları ile ilgili yeni operasyonların hazırlıklarının sürdüğünü belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, Çağlayan Adliyesi'nde adliye muhabirleriyle bir araya gelerek gündemdeki soruşturmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Dönmez, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa Belediyelerine yönelik soruşturmaların sonuna gelindiğini, davaların 2 hafta içinde açılacağını söyledi.

Barış Boyun Suç Örgütü Davası'nda, 305 kişiye ek olarak 87 şüpheli hakkında dava açıldığını, dosyaların birleştirilerek 392 şüphelinin tek davada yargılanacağını belirtti. Ayrıca, örgüt lideri Barış Boyun'un iade sürecinin devam ettiğini ve örgütün yeniden yapılanma hazırlığında olduğu için 67 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini ekledi.

Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmalarında, bugüne kadar 255 kişi hakkında işlem yapıldığını, 169 kişiden alınan örneklerde uyuşturucu maddeye rastlandığını açıkladı. Dönmez, yeni operasyonların hazırlandığını, listelerin tekrar tekrar hazırlandığını ve ünlüler ile iş insanlarının da aralarında olduğu isimlerin gözaltına alınacağını ifade etti. Asıl amacın uyuşturucu maddeyi organize edenlere ulaşmak olduğunu vurguladı.

Uşak Belediyesi soruşturmasının devam ettiğini, ekstra şüpheli tespitleri olduğunu belirten Dönmez, yasa dışı bahis soruşturmalarında da kapsamlı hazırlıkların sürdüğünü, soruşturmanın büyüyeceğini ve sistemin çökertilmesine kadar kararlılıkla gidileceğini söyledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Advertisement
