İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Askıya Alındı - Son Dakika
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İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Askıya Alındı

Haydarpaşa Limanı'ndan kalkan yüzer havuz nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği durdu.

18.09.2024 14:42
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Haydarpaşa Limanı'ndan kalkan PD-30 isimli yüzer havuzla birlikte toplam 392 metrelik yedekli geçiş nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, Haydarpaşa Limanı'ndan kalkış yapacak olan Gemi Kurtaran Römorkörü yedeğindeki PD-30 isimli yüzer havuzla toplam 392 metrelik yedek boyuna sahip yedekli geçiş dolayısıyla çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı" denildi.

Rus bandıralı PD-30 yüzer havuzun geçiş hazırlıkları sürüyor. Çalışmaların ardından boğaz geçişine başlayacak olan yüzer havuza 5 kurtarma romörkörü ve 5 kılavuz kaptan eşlik edecek.

Kaynak: DHA

ulaştırma ve altyapı bakanlığı, İstanbul Boğazı, Haydarpaşa, Denizcilik, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Askıya Alındı - Son Dakika

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