İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Askıya Alındı

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Haydarpaşa Limanı'ndan kalkan PD-30 isimli yüzer havuzla birlikte toplam 392 metrelik yedekli geçiş nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, Haydarpaşa Limanı'ndan kalkış yapacak olan Gemi Kurtaran Römorkörü yedeğindeki PD-30 isimli yüzer havuzla toplam 392 metrelik yedek boyuna sahip yedekli geçiş dolayısıyla çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı" denildi.

Rus bandıralı PD-30 yüzer havuzun geçiş hazırlıkları sürüyor. Çalışmaların ardından boğaz geçişine başlayacak olan yüzer havuza 5 kurtarma romörkörü ve 5 kılavuz kaptan eşlik edecek.