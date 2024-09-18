Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, Haydarpaşa Limanı'ndan kalkış yapacak olan Gemi Kurtaran Römorkörü yedeğindeki PD-30 isimli yüzer havuzla toplam 392 metrelik yedek boyuna sahip yedekli geçiş dolayısıyla çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı" denildi.
Rus bandıralı PD-30 yüzer havuzun geçiş hazırlıkları sürüyor. Çalışmaların ardından boğaz geçişine başlayacak olan yüzer havuza 5 kurtarma romörkörü ve 5 kılavuz kaptan eşlik edecek.
Son Dakika › Güncel › İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Askıya Alındı - Son Dakika
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