Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı gemi trafiğinin sis nedeniyle askıya alındığını bildirdi.
Bakanlıktan İstanbul Boğazı trafiğine ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, boğazdaki gemi trafiğinin kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığı ifade edildi.
Son Dakika › Güncel › İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafigi Askıya Alındı - Son Dakika
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