İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Askıya Alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönlü askıya alındı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, alınan karara ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı." ifadesi kullanıldı.
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