İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Askıya Alındı - Son Dakika
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İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Askıya Alındı

İstanbul Boğazı\'nda Gemi Trafiği Askıya Alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle gemi trafiğinin çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını açıkladı.

20.02.2025 08:37  Güncelleme: 09:40
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı tarafından İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin askıya alındığı duyuruldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin yoğun sis nedeniyle oluşan kısıtlı görüş şartları sebebiyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

Kaynak: DHA

ulaştırma ve altyapı bakanlığı, İstanbul Boğazı, Hava Durumu, Denizcilik, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Askıya Alındı - Son Dakika

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