İstanbul Boğazı\'nda Gemi Trafiği Askıya Alındı

Güncel

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı tarafından İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin askıya alındığı duyuruldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin yoğun sis nedeniyle oluşan kısıtlı görüş şartları sebebiyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.