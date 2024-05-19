İstanbul Boğazı'nda yat yarışları nedeniyle askıya alınan gemi trafiği normale döndü - Son Dakika
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İstanbul Boğazı'nda yat yarışları nedeniyle askıya alınan gemi trafiği normale döndü

İstanbul Boğazı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yat yarışları nedeniyle çift yönlü askıya alınan gemi trafiği normale döndü. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yarışların sona ermesiyle birlikte gemi trafiği kuzey güney yönde açıldı.

19.05.2024 18:33
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İstanbul Boğazı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yat yarışları nedeniyle çift yönlü askıya alınan gemi trafiği normale döndü.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Boğaz'daki gemi trafiği saat 08.20 itibarıyla çift yönlü olarak durduruldu.

Boğaz'ın, Çırağan Sarayı-Beykoz/Fenerbahçe- Moda parkurunda yapılan "TAYK Trofesi 3. Ayak 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı - İDO Kupası İstanbul Boğazı Yat Yarışları"nın sona ermesinin ardından gemi trafiği kuzey güney yönde açıldı.

Kaynak: AA

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı, Gençlik, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Boğazı'nda yat yarışları nedeniyle askıya alınan gemi trafiği normale döndü - Son Dakika

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