İstanbul'da 3 Hükümlü Yakalandı

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İstanbul'da asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayişin sağlanması ve işlenen suçların faillerinin yakalanmasına yönelik uygulama ve denetimler gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Esenyurt Bağlar Çeşme Mahallesi'nde 30 Eylül'de yapılan denetimde, durumundan şüphelenilerek durdurulan V.T'nin "dolandırıcılık" suçundan arandığı ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Yeşilkent Mahallesi'ndeki denetimde durdurulan M.C.B'nin de "yağma" suçundan arandığı ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi.

Ekipler, 6 Eylül'de "kasten öldürme" suçundan aranan bir kişinin Maltepe Girne Mahallesi'nde bir ikamette saklandığını tespit etti. Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan G.D'nin 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu anlaşıldı.

Yakalanan firari 3 hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.