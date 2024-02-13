İstanbul\'da 36 otomobilin konsollarını çalan şüphelilerden biri tutuklandı

İstanbul'da 9 ayrı ilçede 36 otomobilin konsollarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Kağıthane, Eyüpsultan, Beşiktaş, Sultangazi, Ümraniye, Bayrampaşa, Fatih, Gaziosmanpaşa ve Bağcılar'da park halindeki 36 otomobilin konsollarının çalınmasıyla ilgili çalışma yürüttü.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimliğini belirlediği şüpheliler H.A. (52) ve P.Ç'yi (47) Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'da gözaltına aldı. Yapılan sorgulamada H.A'nın 35 suç kaydı ve hakkında 10 yıl 2 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.A. tutuklanırken, P.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerin park halindeki otomobillerin konsollarını çaldıkları anlar çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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