İstanbul'da 595 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

19.05.2026 14:13
İstanbul'da düzenlenen operasyonda 595 bin sentetik ecza hap ve 1 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da 595 bin sentetik ecza hapın ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda teknik ve fiziki takip yapan ekipler, Ataşehir'de belirledikleri 2 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 1 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda 595 bin sentetik ecza hap, ?200 bin basıma hazır boş kapsül, 4 hap basım makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

