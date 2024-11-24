İstanbul'da Aile İçi Katliam: Zanlı İntihar Etti - Son Dakika
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İstanbul'da Aile İçi Katliam: Zanlı İntihar Etti

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İstanbul'da B.A., ailesini ve kuzenini öldürdü, ardından intihar etti. Olayda 4 kişi hayatını kaybetti.

24.11.2024 20:48
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İstanbul'da annesini, babasını, kuzenini ve 1 kişiyi silahla öldüren, kız kardeşi, eşi ve eşinin kardeşini de yaralayan zanlı intihar etti.

Alınan bilgiye göre, şüpheli B.A. Büyükçekmece Celaliye Mahallesi Çayır 1 Sokak'taki ailesinin oturduğu eve gelerek, annesi, babası ve kız kardeşine silahla ateş ettikten sonra olay yerinden otomobille kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, baba Muhammet Aladağ'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, kız kardeş Buket ile anne Necmiye Aladağ yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Necmiye Aladağ hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Olay yerinden kaçan şüpheli B.A. daha sonra Avcılar Cemil Meriç Sokak'ta bulunan bir kuaför dükkanına gitti.

Zanlının buraya silahla ateş açması sonucu, kuaförde çalışan Mehmet Salih Özsökük hayatını kaybederken, B.A'nın evli olduğu öğrenilen S.A. ile bu kişinin kardeşi Gökhan Soylu yaralandı.

Şüpheli B.A. gerçekleştirdiği olayın ardından gittiği Esenyurt Fatih Mahallesi 853 Sokak'ta kuzeni Şadan Serdar Buke'ye de silahla ateş etti.

Zanlı B.A. daha sonra olay yerine geldiği otomobiline bindikten sonra başına silahla ateş ederek intihar etti.

Yaralanan Buke ise sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin olay yerlerindeki incelemeleri sürüyor.

İstanbul\'da Aile İçi Katliam: Zanlı İntihar Etti
Kaynak: AA

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