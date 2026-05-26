İstanbul\'da AmChams in Europe Toplantısı

26.05.2026 10:55
TABA-AmCham, ekim ayında İstanbul'da uluslararası iş dünyasını bir araya getirecek toplantı düzenleyecek.

TÜRK-Amerikan İşadamları Derneği (TABA-AmCham) 'AmChams in Europe' toplantısının ekim ayında İstanbul'da gerçekleştirileceğini duyurdu. Uluslararası iş dünyasının temsilcilerini bir araya getirecek organizasyonun lansmanı ise Washington D.C.'de düzenlenen programla yapıldı.

Washington D.C.'de bulunan Sofitel Washington DC Lafayette Square Paris Ballroom'daki programa 28 Avrupa ülkesinden temsilcilerin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Türkiye'den yaklaşık 70 davetlinin katıldığı aktarıldı.

TABA-AmCham Başkan Yardımcısı Eren Derinkök, Washington D.C.'de gerçekleştirilen tanıtım organizasyonunun uluslararası iş dünyasında büyük ilgi gördüğünü ifade ederek, "İstanbul'da ilk kez düzenlenecek AmChams in Europe toplantısının lansmanını Washington D.C.'de başarıyla gerçekleştirdik. Çok sayıda ülkeden iş dünyası temsilcisinin katılım sağlaması, organizasyonun uluslararası ölçekte ne kadar güçlü bir karşılık bulduğunu gösterdi. Ekim ayında İstanbul'da gerçekleştireceğimiz toplantının, Türkiye'nin ekonomik ve ticari vizyonuna önemli katkılar sunacağına inanıyoruz" dedi.

Programda konuşan TABA-AmCham Washington D.C. temsilcisi Soner Babüroğlu ise Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ekonomik ilişkiler, küresel ticaret ve yatırım fırsatlarına dikkat çekerek, iş birliği imkanlarının geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

TABA-AmCham Genel Başkanı Süleyman Ecevit Sanlı'nın destekleriyle gerçekleştirilen organizasyonun sonunda, AmChams in Europe Chair Ajsa Vodnik ile Vice Chair Elias Spirtounias'a plaket takdim edildi.

Kaynak: DHA

