İstanbul'da Bahar Bayramı Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da Bahar Bayramı Kutlandı

18.02.2026 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Bahar Bayramı, İstanbul'da özel bir programla kutlandı; 699 milyon izleyiciye ulaşıldı.

Haber: Hilal Solmaz - Kamera:  Gencer Keten

(İSTANBUL) - Çin takvimine göre yeni yılın başlangıcı kabul edilen Bahar Bayramı, CGTN Türk ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen özel programla kutlandı.

Taksim'de gerçekleştirilen etkinlikte, Çin Medya Grubu tarafından hazırlanan yeni yıl özel programının 45 dakikalık bölümü izleyiciyle buluştu.

CGTN Genel Yayın Yönetmeni Ulaş Can, Bahar Bayramı'nın Çin için yalnızca bir takvim değişikliği değil, köklü bir kültürel miras anlamına geldiğini belirtti. Çin'de kullanılan geleneksel takvime göre yeni yılın 16 Şubat'ta başladığını hatırlatan Can, her yıl farklı bir hayvanla simgelenen 12 yıllık döngünün bu yıl da yeni bir evreye girdiğini ifade etti.

699 milyon izleyiciye ulaştı

Çin Medya Grubu'nun her yıl düzenlediği yeni yıl gala programının onlarca yıllık bir gelenek olduğunu söyleyen Can, programın teknolojik açıdan da dünyanın en iddialı yayınlarından biri haline geldiğini vurguladı. Yaklaşık 5,5 saat süren gösterinin bu yıl canlı yayında 699 milyon izleyiciye ulaştığını bildiren Can, sosyal medya etkileşimleriyle birlikte 1,3 milyarlık bir erişim sağladığını aktardı.

Programda Çin operasından geleneksel şarkılara, dans gösterilerinden robot koreografilerine kadar geniş bir yelpazede performanslar yer aldı. Can, "Bu organizasyon yalnızca bir televizyon yayını değil, aynı zamanda kültürel bir vitrin" dedi.

"İki kadim medeniyet"

Etkinliğin Türkiye ayağında ise programın özel olarak hazırlanmış 45 dakikalık bölümü sinema salonunda gösterildi. Basın mensupları ve Çin ile kültürel ve ekonomik ilişkiler içinde olan davetlilerin katıldığı gecede ANKA Haber Ajansı'nın sorularını yanıtlayan Ulaş Can, Türkiye ile Çin arasındaki bağlara dikkati çekti.

Yaklaşık 20 yıldır iki ülke arasında medya alanında bir köprü kurmaya çalıştıklarını belirten Can, "Türkiye ve Çin iki büyük ve kadim medeniyet. Çin'in binlerce yıllık kültürel birikimi var. Bu tür etkinlikler hem kültürel yakınlaşmaya hem de ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkı sağlıyor" diye konuştu.

Çin'in dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olduğuna işaret eden Can, kültürel etkileşimin diplomasi ve ticaret alanındaki ilişkileri de beslediğini söyledi.

İstanbul'daki gala, Bahar Bayramı'nın yalnızca Çin sınırları içinde değil, dünya genelinde kutlanan bir kültürel etkinliğe dönüştüğünü bir kez daha gösterdi. Organizatörler, benzer etkinliklerle iki ülke arasındaki kültürel diyaloğu sürdürmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Kaynak: ANKA

Bahar Bayramı, Etkinlikler, İstanbul, Kültür, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Bahar Bayramı Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı

14:11
Fenerbahçe’nin başarısını en iyi özetleyen görüntü
Fenerbahçe'nin başarısını en iyi özetleyen görüntü
13:59
Kritik eşik aşıldı, Öcalan’dan dikkat çeken bir açıklama geldi
Kritik eşik aşıldı, Öcalan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi
13:49
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi
13:45
İtalyanlar, Juventus’la rezil rüsva etti
İtalyanlar, Juventus'la rezil rüsva etti
13:37
Cem Uzan’ı yıkan karar
Cem Uzan'ı yıkan karar
13:22
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 14:36:05. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Bahar Bayramı Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.