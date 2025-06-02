İstanbul'da Barış Çabaları

(İSTANBUL) - Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'daki Çırağan Sarayı'nda bugün saat 13.00'da yapılacak Rusya ve Ukrayna görüşmelerinin ikinci turu öncesinde Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heorhii Tykhyi, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya ve Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Danışmanı Aleksandr Bevz'in, İstanbul'da Ukrayna'nın Avrupa ülkelerinin Almanya, İtalya ve İngiltere'nin temsilcileriyle bir araya geldiğini açıkladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heorhii Tykhyi, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya ve Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Danışmanı Aleksandr Bevz'in, İstanbul'da Ukrayna'nın Avrupa ülkelerinin Almanya, İtalya ve İngiltere'nin temsilcileriyle bir araya geldiğini duyurdu. Tykhyi, tarafların, bugün Ukrayna ve Rusya heyetleri arasında yapılacak görüşme öncesinde pozisyonlarını koordine ettiğini kaydetti.Tykhyi'nin paylaşımı şöyle:

"Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya ve Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Danışmanı Aleksandr Bevz, İstanbul'da Ukrayna'nın Avrupa ortakları Almanya, İtalya ve İngiltere'nin temsilcileriyle bir araya geldi. Taraflar, bugün Ukrayna ve Rusya heyetleri arasında yapılacak görüşme öncesinde pozisyonlarını koordine etti. Ukrayna heyetinin üyeleri Ukrayna'nın barış çabalarına olan bağlılığını yineledi. Liderler toplantısı, tam ateşkes ve insani güven artırıcı önlemler gibi gündem maddelerini ayrıntılı olarak anlattılar."