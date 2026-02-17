İstanbul Ramazan İçin Işıklandırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul Ramazan İçin Işıklandırıldı

17.02.2026 21:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da bazı cadde ve sokaklar, "on bir ayın sultanı" ramazana özel süslemelerle ışıklandırıldı.

İstanbul'da bazı cadde ve sokaklar, "on bir ayın sultanı" ramazana özel süslemelerle ışıklandırıldı.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte yüzyıllardır sürdürülen camilere mahya asma geleneği devam ederken, son yıllarda bu gelenek, kentin farklı noktalarına yayılan geniş çaplı ışıklandırma ve dekorasyon çalışmalarıyla daha görünür hale geldi.

İstanbul'un birçok ilçesinde cadde ve sokaklara "Hoş geldin ya Şehr-i Ramazan" ve "On Bir Ayın Sultanı" yazılı mahyalar ile hilal ve kandil figürleri asılarak kente ramazana özgü estetik bir görünüm kazandırıldı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında bazı meydanlarda ışık tünelleri ve kemer şeklinde dekoratif geçişler kuruldu, sokak aydınlatmaları ramazan temalı desenlerle zenginleştirildi.

Ramazan ayı boyunca kurulacak etkinlik alanları için de hazırlıklar tamamlanırken, bu alanlara geleneksel motiflerin yer aldığı süslemeler, tematik dekorlar ve aydınlatma unsurları yerleştirildi.

Bu çerçevede, Ümraniye Belediyesi tarafından hazırlanan ramazan programları kapsamında ilçenin merkezi noktalarından 15 Temmuz Şehitler Meydanı özel ışıklandırma sistemleriyle donatıldı.

Kağıthane Meydanı da ramazan dolayısıyla "Hoş geldin ya Şehr-i Ramazan" yazılı mahya ve çeşitli ışık dekorlarıyla süslendi.

Sultangazi'de ise Merkez Cami önü, ramazan etkinlik alanı ve belediye binası çevresinde ışıklandırma ve süsleme çalışmaları yapıldı.

Kent genelinde yapılan düzenlemeler ramazanın birlik ve beraberlik atmosferini yansıtırken, meydanlar ve sokaklar akşam saatlerinde vatandaşların buluşma noktası haline geliyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Ramazan İçin Işıklandırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı

23:14
Yunanistan, işkembe çorbası için harekete geçti
Yunanistan, işkembe çorbası için harekete geçti
23:04
Şafak Sezer, galaya 23 yaşındaki kızıyla katıldı
Şafak Sezer, galaya 23 yaşındaki kızıyla katıldı
22:36
İtalya’ya çok avantajlı gidiyoruz Galatasaray, Juventus’u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı
İtalya'ya çok avantajlı gidiyoruz! Galatasaray, Juventus'u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı
22:36
Görüştüğü kadının eşi tarafından kovalanırken kaza yaptı
Görüştüğü kadının eşi tarafından kovalanırken kaza yaptı
22:33
Güzellik filtresi azizliği: Tek bir saniye 140 bin takipçiye mal oldu
Güzellik filtresi azizliği: Tek bir saniye 140 bin takipçiye mal oldu
21:23
Asgari ücretli ve memura ikinci maaş geliyor Detaylar belli oldu
Asgari ücretli ve memura ikinci maaş geliyor! Detaylar belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 00:44:00. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul Ramazan İçin Işıklandırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.