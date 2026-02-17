İstanbul Ramazan İçin Işıklandırıldı

İstanbul'da bazı cadde ve sokaklar, "on bir ayın sultanı" ramazana özel süslemelerle ışıklandırıldı.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte yüzyıllardır sürdürülen camilere mahya asma geleneği devam ederken, son yıllarda bu gelenek, kentin farklı noktalarına yayılan geniş çaplı ışıklandırma ve dekorasyon çalışmalarıyla daha görünür hale geldi.

İstanbul'un birçok ilçesinde cadde ve sokaklara "Hoş geldin ya Şehr-i Ramazan" ve "On Bir Ayın Sultanı" yazılı mahyalar ile hilal ve kandil figürleri asılarak kente ramazana özgü estetik bir görünüm kazandırıldı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında bazı meydanlarda ışık tünelleri ve kemer şeklinde dekoratif geçişler kuruldu, sokak aydınlatmaları ramazan temalı desenlerle zenginleştirildi.

Ramazan ayı boyunca kurulacak etkinlik alanları için de hazırlıklar tamamlanırken, bu alanlara geleneksel motiflerin yer aldığı süslemeler, tematik dekorlar ve aydınlatma unsurları yerleştirildi.

Bu çerçevede, Ümraniye Belediyesi tarafından hazırlanan ramazan programları kapsamında ilçenin merkezi noktalarından 15 Temmuz Şehitler Meydanı özel ışıklandırma sistemleriyle donatıldı.

Kağıthane Meydanı da ramazan dolayısıyla "Hoş geldin ya Şehr-i Ramazan" yazılı mahya ve çeşitli ışık dekorlarıyla süslendi.

Sultangazi'de ise Merkez Cami önü, ramazan etkinlik alanı ve belediye binası çevresinde ışıklandırma ve süsleme çalışmaları yapıldı.

Kent genelinde yapılan düzenlemeler ramazanın birlik ve beraberlik atmosferini yansıtırken, meydanlar ve sokaklar akşam saatlerinde vatandaşların buluşma noktası haline geliyor.