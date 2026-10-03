İstanbul'da Çirkinler silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da, iki kuyumcunun yabancı ülke kodlu hatlardan gönderilen mesajlarla tehdit edildikleri iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında "Çirkinler silahlı suç örgütü"ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, kuyumculuk yapan iki kişinin tehdit edildikleri iddiasıyla şikayetçi olmaları üzerine başlatılan soruşturmada "Çirkinler silahlı suç örgütü"ne yönelik çalışma yürütüldü.

Kuyumcuları tehdit ettikleri belirlenen şüphelileri yakalamak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık işlemleri tamamlanan şüpheliler Yusuf Oğulcan Ç, Emirhan K. ve Volkan Ö, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "nitelikli yağma" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe gönderildi.

Zanlı Hakan Ç. "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", İrem B. ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "nitelikli yağma" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticari yapma veya sağlama" suçlarından tutuklama talebiyle sevk edildi.

Müştekileri, yabancı ülke kodlu telefonlardan tehdit ettiler

Savcılığın sevk yazısında, müşteki M.D'nin bir kuyumcunun sahibi olduğu ve Yenibosna'da ofisinin bulunduğu belirtildi.

Müştekinin beyanına göre, telefon numarasına yabancı ülke kodlu telefondan yağma amaçlı tehdit içerikli mesaj geldiği ve bu mesajların devam ettiği kaydedilen yazıda, müştekinin 29 Eylül'de Ataköy'de bir otelde konakladığı sırada resepsiyon görevlisinin arayarak "Volkan" isminde bir kişinin kendisini beklediğini ve yukarı çıkmak istediğini söylediği, kendisinin de gelen şahsı tanımadığını beyan ettiği aktarıldı.

Yazıda, müşteki E.G'nin ise kuyumcu dükkanları olduğu ve beyanına göre 28 Eylül'de yabancı ülke kodlu bir telefon numarasından kendisine yağma amaçlı tehdit içerikli mesajlar geldiği ifade edildi.

Soruşturma kapsamında müşteki M.D'nin konakladığı otele gelen kişilerin şüpheliler Volkan Ö. ve Emirhan K. olduğunun tespit edildiği belirtilen yazıda, Volkan Ö'nün otel görevlisine müştekinin kalmış olduğu oda numarasına ait bilgileri vermek suretiyle yanına çıkmak istediğini söylediği anlatıldı.

Yazıda, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda Volkan Ö'nün, şüpheli İrem B'nin ikametinde yakalandığı, burada yapılan arama sonucunda çok sayıda uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildiği bildirildi.

Volkan Ö'ye ait dijital materyalin incelenmesi sonucunda "Çirkinler silahlı suç örgütü" içinde aktif olarak yer alan ve soruşturma kapsamında hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan Mesut A. ile örgütsel nitelikte eyleme ilişkin yazışma kayıtlarına rastlandığı belirtilen yazıda, şüpheli Yusuf Oğulcan Ç'nin ise eylemde azmettiren konumunda olduğu, müştekileri yabancı ülke kodlu numaralardan yağma amaçlı tehdit eden ve örgüt içinde aktif olarak yer alan, hakkında kırmızı bülten düzenlenen Mehmet Emin Y. ile örgütsel nitelikte yazışma kayıtlarının bulunduğu ifade edildi.

Sevk yazısında, şüpheli Emirhan K'nin ise Volkan Ö. ile otele gittiği, sonrasında İrem B'nin evinde saklandığı, yapılan aramalarda kendi telefonu yerine amcasının telefonunu verdiği ve örgütsel bir tavırla telefonundaki suç delillerini gizlemek amacıyla telefonu üzerinde taşımadığının değerlendirildiği kaydedildi.

Şüpheli Hakan Ç. hakkında da örgüt içinde aktif olarak yer alan Mesut A. ve şüpheli Yusuf Oğulcan Ç. ile iştirak halinde hareket ettiğine ilişkin tespitler yapıldığı sevk yazısında yer aldı.

Yazıda, şüphelilerin üzerlerine atılı suçları işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu belirtilerek, üzerlerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumu nedeniyle tutuklanmalarına karar verilmesi talep edildi.

Hakimlikteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3'nün tutuklanmasına, 2'sinin ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verildi.