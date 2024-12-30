İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 8 Gözaltı

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İstanbul'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarıyla irtibatlı oldukları tespit edilen 11 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren örgüt mensuplarıyla irtibatlı olarak örgüt propagandası yaptıkları ve örgüt adına finansman faaliyetlerinin kontrolünü sağladıkları tespit edilen 11 kişinin yakalanabilmesi amacıyla İstanbul'da, 7 ayrı ilçede toplam 14 adrese yönelik operasyon düzenlendi. 30 Aralık Pazartesi günü saat 07.30 sıralarında gerçekleştirilen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Ayrıca, 2 kişinin idari işlem gereği İl Göç İdaresi'ne teslim edildiği öğrenildi.