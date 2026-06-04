İstanbul\'da Dolunay Görsel Şöleni

İSTANBUL'da görülen dolunay, kentte seyirlik görüntüler oluşturdu.

İstanbul'da gökyüzünde yükselen dolunay, kent siluetiyle birlikte seyirlik manzaralar ortaya çıkardı. Boğaz hattı ve tarihi yarımada üzerinde yükselen dolunay, Galata Kulesi ile birlikte gece boyunca izleyenlere görsel şölen sundu.