İstanbul'da düzenlenen tanıtımda Fethi Gemuhluoğlu'nun gençlere desteği anlatıldı - Son Dakika
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İstanbul'da düzenlenen tanıtımda Fethi Gemuhluoğlu'nun gençlere desteği anlatıldı

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İstanbul\'da düzenlenen tanıtımda Fethi Gemuhluoğlu\'nun gençlere desteği anlatıldı
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YTB'nin yayımladığı 'Bilge Bir Kişi, Evrensel Bir Bakış-Fethi Gemuhluoğlu' kitabının tanıtımı İstanbul'da yapıldı. Programa Vali Davut Gül, YTB Başkanı Abdulhadi Turus ve Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz katıldı; Turus, Gemuhluoğlu'nun gençlere verdiği desteği anlattı.

İstanbul'da, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yayımlanan "Bilge Bir Kişi, Evrensel Bir Bakış-Fethi Gemuhluoğlu" kitabının tanıtım programı düzenlendi.

İstanbul'daki Türkiye Uluslararası İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde düzenlenen programa İstanbul Valisi Davut Gül, YTB Başkanı Abdulhadi Turus, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz ile çok sayıda öğrenci katıldı.

YTB Başkanı Turus buradaki konuşmasında, Gemuhluoğlu'nun özellikle gençlere verdiği destek ve uluslararası alana yönelik ilgisine değinerek çalışmalarının YTB'nin yürüttüğü faaliyetlerle benzerlik taşıdığına işaret etti.

Gemuhluoğlu'nun da 1970'li yıllarda gençlere burs verdiğini söyleyen Turus, "Biz YTB olarak uluslararası öğrencilere sadece burs vermiyoruz. Biz her yıl yurt dışından gelen hemen hemen bütün dünyadan, 164 ülkeden gelen 5 bin öğrenciye bu ülkenin medeniyetini ve hoşgörüsünü de vermeye çalışıyoruz. 'Müminler kardeştir' düsturunu da öğretmeye çalışıyoruz. Fetih Ağabey de bunu yapmış." dedi.

Vali Gül de konuşmasında, programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkürlerini sunarak, Gemuhluoğlu'nun yeni neslin tanıması, bilmesi gereken biri olduğunu vurguladı.

Gül, Gemuhluoğlu'nun işin merkezine insanı oturtan ve bunun neticesinde de dostlar biriktiren biri olduğunu belirterek "En büyük zenginlik birilerinin arkanızdan iyi konuşması, hayırla yad etmesidir. Biz şahidiz rahmetli zengin bir hayat sürdü, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

"Bizi siyasi sınırları görmek yerine insanı görmeye sevk ediyor"

Konuşmaların ardından düzenlenen ve moderatörlüğünü Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı'nın yaptığı panele, kitabın tercümesini yapan Prof. Dr. Nurullah Koltaş ile eski bakanlardan Prof. Dr. Nabi Avcı konuşmacı olarak katıldı.

Gemuhluoğlu'nun dış politikaya yaklaşımını yalnızca ülkeler arasındaki ilişkiler üzerinden değerlendirmenin yeterli olmayacağını belirten Koltaş, bunun "mesuliyet siyaseti" olarak da tanımlanabileceğini dile getirdi.

Koltaş, Gemuhluoğlu'nun Afrika'daki bağımsızlık hareketlerine yönelik yaklaşımının yalnızca Müslüman toplumlarla sınırlı olmadığını, İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan uluslararası şartlarda da mazlum halkların yanında yer aldığını söyledi.

Gemuhluoğlu'nun "Zulmün doğusu batısı olmaz" anlayışıyla hareket ettiğinin altını çizen Koltaş, "Fethi Ağabey perspektifinden bir haritaya baktığımızda, bizi siyasi sınırları görmek yerine insanı görmeye sevk ediyor. Devletlerin yerlerini görmekten çok halkları görmeye sevk ediyor." ifadelerini kullandı.

Avcı da konuşmasında Gemuhluoğlu'nun farklı görüş, meşrep ve mizaçtaki insanları bir araya getirebildiğine dikkati çekerek "Ne kadar farklı meşrep ve mizaçtaki insanlarla nasıl güzel dostluklar kurduğunu, o farklı insanların onun etrafında birbirlerine nasıl ısındıklarını gördüm." dedi.

Gemuhluoğlu'nu anlatmanın kolay olmadığını dile getiren Avcı, onu tanıyan herkesin kendi penceresinden bir Gemuhluoğlu portresi ortaya koyduğunu kaydetti.

Bıyıklı da yarın Gemuhluoğlu'nun vefat yıl dönümü olduğunu hatırlatarak kendisini rahmetle andı.

Gemuhluoğlu'nun Anadolu ve Türk-İslam medeniyetinin yeniden ihyası düşüncesini taşıyan önemli fikir insanlarından biri olduğunu belirten Bıyıklı, onun verdiği bursların yalnızca maddi destek amacı taşımadığını, gençlerin kitap okumasını, dil öğrenmesini ve kendilerini geliştirmesini de hedeflediğini aktardı.

Bıyıklı, Gemuhluoğlu'nun Türkiye'de Afrika'nın henüz yeterince gündemde olmadığı bir dönemde dahi "uyanan Afrika"ya dikkati çeken, ileri görüşlü biri olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından aile fotoğrafı çekildi.

Kaynak: AA
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