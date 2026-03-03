İstanbul'da Eğitimde Çalışmayı Durdurma Kararı - Son Dakika
İstanbul'da Eğitimde Çalışmayı Durdurma Kararı

03.03.2026 00:04
Çekmeköy'deki bıçaklı saldırı sonrası, eğitim sendikaları 1 gün iş bırakma kararı aldı.

(ANKARA) - Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çekmeköy'de bir öğretmenin hayatını kaybettiği saldırının ardından İstanbul'daki eğitim kurumlarında 1 günlük iş bırakma kararı aldıklarını açıkladı.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, İstanbul'un Çekmeköy ilçesindeki Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşanan bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul-Çekmeköy Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 11.Sınıfta okuyan ve disiplinsizliği bulunan bir öğrenci, kesici aletle gerçekleştirdiği saldırıda iki öğretmenimizi ve bir öğrencimizi yaralamıştır. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Fatma Nur Çelik öğretmenimiz hayatını kaybetmiştir. Öğretmenimizin ailesine ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyoruz."

Tedavisi devam eden meslektaşımıza ve öğrencimize acil şifalar diliyor, bu vesileyle okullarımızda güvenlik açığı oluşmaması için gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulunuyoruz. Okulların güvenliğine dikkat çekmek, Fatma Nur Çelik öğretmenimizi uğurlamak ve şiddete tepki koymak için yarın İstanbul'da eğitim kurumlarında 1 günlük iş bırakıyoruz"

