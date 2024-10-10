İstanbul\'da Eğlence Mekanlarına Denetim

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş ve Kadıköy'de bulunan eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. İş yerlerinin evrakları kontrol edilirken, mekandaki kişilere Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro ekipleri öncülüğünde Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş ve Kadıköy'de bulunan eğlence mekanlarına yönelik denetim yapıldı. Taksim, İstiklal Caddesi, Cihangir ve Tarlabaşı çevresindeki çok sayıda eğlence mekanı denetlendi. Denetimler kapsamında, iş yerlerinin evrakları tek tek kontrol edildi. Eğlence mekanlarındaki kişiler ise Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamasından geçirildi. Denetimlerde yapılan kimlik sorgulamasında araması olduğu tespit edilen 1 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.