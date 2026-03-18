İstanbul'da Göçmen Kaçakçılarına Operasyon

18.03.2026 09:51
İstanbul'da düzenlenen operasyonda 4 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı, altın ve para ele geçirildi.

İstanbul'da göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "göçmen kaçakçılığı" ile "kara para aklama" suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, şüphelilerin, haklarında aranma kaydı, kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişileri, gizli bölmeleri bulunan tırlarla Balkanlar rotası üzerinden, sahte vize temin ederek de hava yolu aracılığıyla illegal yöntemlerle yurt dışına çıkardıklarını belirledi.

Bu kaçakçılıktan elde edilen gelirlerin ise üçüncü kişiler üzerinden aklama girişimlerinde bulunulduğunu belirleyen ekipler, Küçükçekmece ve Ümraniye'de eş zamanlı operasyon düzenleyerek 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen 940 gram altın, 380 bin lira ve 3 bin 100 dolar ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
