Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'da düzenlediği operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Organizatörlerin 21 Temmuz'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarttıkları kaçak göçmenleri, canlı yayın yaparak birbirlerine haber verdikleri belirlendi. Edirne'ye getirilen organizatörler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?