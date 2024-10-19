İstanbul\'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

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İSTANBUL'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli organizatörden 3'ü tutuklandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'da düzenlediği operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Organizatörlerin 21 Temmuz'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarttıkları kaçak göçmenleri, canlı yayın yaparak birbirlerine haber verdikleri belirlendi. Edirne'ye getirilen organizatörler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.