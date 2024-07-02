İstanbul'da İçişleri Bakanı'nın bulunduğu otobüse kalp işareti yapan kişiye hapis cezası istendi - Son Dakika
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İstanbul'da İçişleri Bakanı'nın bulunduğu otobüse kalp işareti yapan kişiye hapis cezası istendi

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İstanbul Üsküdar'da geçen yıl İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bulunduğu otobüse kalp işareti yapan İsmail İshak Arslan'ı gözaltına alan polis hakkında hazırlanan iddianamede 1,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Arslan'ın darp edildiği görüntüler sosyal medyada tepki toplamıştı.

02.07.2024 18:26
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Haber: Gaye Şeyma CAN

(İSTANBUL) - İstanbul Üsküdar'da, geçen yıl seçim kampanyası döneminde, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun içinde bulunduğu otobüse doğru eliyle "kalp işareti" yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve darp edildiğini ileri süren İsmail İshak Arslan'ı gözaltına alan polisle ilgili hazırlanan iddianamede 1,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Olay geçen yıl 26 Mayıs'ta, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde yaşanmıştı. Üsküdar'da seçim çalışmalarına katılan dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun içinde bulunduğu otobüsün geçişi sırasında, karşısına geçip eliyle Millet İttifakı'nın da sıkça kullandığı kalp işaretini yapan İsmail İshak Arslan'ın, bu hareketi nedeniyle gözaltına alındığı iddia edilmişti. Arslan'ın gözaltına alınıp, siyah bir araca bindirilerek darp edildiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. İsmail İshak Arslan, kendisini gözaltına alan ve darp eden polisler hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

Polis memuru hakkında soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, Arslan'ın kalp işareti yapmasının ardından alanda görevli polis memurlarının müdahalede bulunarak ekip aracına bindirmek istedikleri, 4-5 polis memurunun bu sırada Arslan'ı tekme ve yumrukla darp ettikleri, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Suat S.'nin de Arslan'ı darp ettiği ve Arslan'a vurduğunun tespit edildiği aktarıldı.

İddianamede yer alan doktor raporunda, İsmail İshak Arslan'ın hayati tehlike geçirmeksizin basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı değerlendirildi. Polis memurunun "Sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kasten yaralama" suçundan 6 aydan 1,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Arslan'a karşı darp eyleminde bulunan diğer polis memurları hakkındaki soruşturma dosyasının ise ayrıldığı ve haklarındaki soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da İçişleri Bakanı'nın bulunduğu otobüse kalp işareti yapan kişiye hapis cezası istendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da İçişleri Bakanı'nın bulunduğu otobüse kalp işareti yapan kişiye hapis cezası istendi - Son Dakika
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