İstanbul'da İkinci El Eşyalara Yeni Düzenleme - Son Dakika
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İstanbul'da İkinci El Eşyalara Yeni Düzenleme

İstanbul Valiliği, ikinci el eşya alım satımında belge düzenleme zorunluluğu getirdi.

06.12.2024 16:46
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(İSTANBUL) - İstanbul Valiliği, ikinci el eşyalara alım-satım belgesi düzenleme zorunluluğu getirdiğini bildirdi.

İstanbul Valiliğiden yaptığı yazılı açıklamada, ikinci el eşyalara alım-satım belgesi düzenleme zorunluluğu getirdiğini duyurdu. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İkinci el eşyaların ve hurdaların herhangi bir alım satım belgesi düzenlenmeden alınıp satılıyor olması, çalıntı eşyalara ve şüphelilere ulaşılmasını önemli ölçüde zorlaştırmaktadır. Bu nedenle, İstanbul il sınırları içerisinde ikinci el eşya ve hurda alım satımı yapan işletmelere, hurda alım satımı yaptıkları şahıslar hakkında kimlik, adres, eşya miktar ve özelliklerini belirtir ikinci el malzeme alım–satım belgesi düzenleme zorunluluğu getirilmiştir.

Elektronik eşya ve beyaz eşya olarak tabir edilen (cep telefonu, bilgisayar, tablet, fotoğraf makinası, televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, akü, bakır malzeme vb.) eşyaları ikinci el olarak alım–satım yapan kişilere ait kimlik – adres bilgileri, işlemin yapıldığı tarih, eşya miktar ve özelliklerini belirten ikinci el eşya alım–satım belgesi düzenlenmesi,

Eşya ile ilgili fatura alınması ve kolluk kuvvetlerince talep edildiğinde bu faturanın ibraz edilmesi. İkinci el eşya alım ve satımlarının kayıt altına alınması, işletmeler tarafından envanter listesinin tutulması,

Hurda ve ikinci el eşya alım satımı yapan işletmelerin iç ve dış kısmına güvenlik kamera  sistemlerinin kurulması. Hurda ve ikinci el alım satımı yapan işletmelerin tespit edilerek, hırsızlık suçuna konu eşya/malzeme alım satımı yapmamaları konusunda taahhütname alınması,

18 yaşından küçük kişilere/ kişilerden yanlarında vasilerinin yanlarında bulunmadığı zamanlarda ikinci el eşya/hurda alım satımının yapılmaması,

Tanzim edilen ikinci el malzeme alım satım belgesinin bir yıl süre ile saklanması,

Seyyar hurdacılık yapan şahısların Mahalli İdareler ya da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden gerekli belgeleri alması ve istenildiği durumlarda yetkililere ibraz etmesi sağlanacaktır."

İstanbul Valiliği, kolluk birimlerinin konuyla ilgili yaptığı denetimlerin, aralıksız devam edeceğini, genelgenin getirdiği düzenlemelere aykırı hareket ettiği belirlenen işletmeler hakkında adli ve idari işlem başlatılacağını da belirtti.

Kaynak: ANKA

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