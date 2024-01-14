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İstanbul'da Kaçak Silah İmalathanesi Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İstanbul'da Kaçak Silah İmalathanesi Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul'da yapılan rutin bir denetim sırasında üzerinde ruhsatsız silah bulunan bir kişinin ifadeleri üzerine polis, 2 aylık takibin sonucunda Pendik'te 2 ayrı kaçak silah imalathanesini ortaya çıkardı. Operasyon sonucunda 8 şüpheli gözaltına alındı ve yapılan aramalarda çok sayıda silah parçası ele geçirildi. Tutuklanan 7 şüpheli, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul\'da Kaçak Silah İmalathanesi Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı
14.01.2024 - 11:25,
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İstanbul'da yapılan rutin bir denetim sırasında üzerinde ruhsatsız silah bulunan kişinin ifadelerinden yola çıkan polis, 2 aylık takibin sonucunda Pendik'te 2 ayrı kaçak silah imalathanesini ortaya çıkardı.

Alınan bilgiye göre, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede düzenledikleri rutin asayiş uygulaması sırasında durdurdukları bir kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan bu kişinin ifadesinde tabanca teminine ilişkin verdiği bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler, silah üreten ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Pendik'teki Güllübağlar ve Ramazanoğlu mahallelerinde teknolojik ve plastik imalat şirketi adıyla faaliyet yürüten 2 adrese operasyon düzenlendi.

Kaçak silah imalathanesi olarak kullanıldığı tespit edilen iş yerlerinde, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Bu adreslerde yapılan aramalarda ise 8 polimer kabza çerçevesi, 381 yiv ve seti açılmış namlu, 650 sürgü, çok sayıda icra yayı, kabza emniyet parçası, gez tetik ve pim parçaları bulundu.

Arama yapılan adrese gelen aracın sürücüsü gözaltına alındı

Ekiplerin iş yerlerindeki araması sırasında adrese gelen şüpheli bir araç da durdurularak arama yapıldı. Araçta 738 adet sürgü ele geçiren polis, sürücüyü de gözaltına aldı.

Tuzla Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan 9 zanlıdan 7'si, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, yaklaşık 2 ay önceki denetimde yakalanan şüphelinin ise adli kontrol şartıyla salıverildiği öğrenildi.

Kaynak: AA
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