İstanbul'da Kar Nedeniyle 9 İlçede Okullar Tatil

Güncel

İstanbul Valiliği, Başakşehir, Esenyurt, Avcılar, Arnavutköy, Beylikdüzü, Beykoz, Sultangazi ve Büyükçekmece'nin ardından Küçükçekmece'de de kar yağışı nedeniyle okulların bugün tatil edildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, kentin kuzey ilçelerinde görülen kar yağışının şehrin güneyinde ve merkez ilçelerinde etkili olmadığı, bu nedenle şehir genelinde eğitime ara verilmesinin söz konusu olmadığı belirtildi.

Kar yağışının etkili olduğu ilçelerdeki okullarda eğitime ara verilmesine ilişkin İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının yetkilendirildiği aktarılan açıklamada, "Bu kapsamda Başakşehir, Esenyurt, Avcılar, Arnavutköy, Beykoz, Sultangazi, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Küçükçekmece ilçelerimizde İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Böylece kentte kar nedeniyle eğitime ara verilen ilçelerin sayısının 9'a çıktığı bildirildi.