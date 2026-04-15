İstanbul'da Mart Ayında En Çok Portakal ve Domates Tüketildi
İstanbul'da Mart Ayında En Çok Portakal ve Domates Tüketildi

İstanbul\'da Mart Ayında En Çok Portakal ve Domates Tüketildi
15.04.2026 11:19
İstanbul'da mart ayında en fazla tüketilen meyve portakal, sebze ise domates oldu. Toplamda 183 bin ton ürün satışı yapıldı.

İstanbullular mart ayında meyve olarak en çok portakal, sebze olarak domates tüketti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hal Müdürlüğü, kentte geçen ay tüketilen meyve ve sebze ürünlerini açıkladı.

Buna göre, Bayrampaşa Meyve ve Sebze Hali'nde martta 31'i meyve, 46'sı sebze olmak üzere toplam 77 çeşit ürün satıldı.

Ataşehir Meyve ve Sebze Hali'nde ise 30'u meyve ve 45'i sebze olmak üzere toplam 75 çeşit ürün satışa sunuldu.

Bayrampaşa'daki halde martta satış için getirilen 138 bin 579 ton ürünün 46 bin 52 tonunu meyve, 92 bin 527 tonunu da sebze oluşturdu.

Ataşehir'deki hale ise geçen ay getirilen 40 bin 75 ton ürünün 16 bin 632 tonu meyveden, 28 bin 443 tonu da sebzeden oluştu.

İki halde geçen ay 62 bin 684 ton meyve ve 120 bin 970 ton sebze olmak üzere toplamda 183 bin 654 ton ürün satışa sunuldu.

Portakal 31,25, domates ise 112,81 liradan satıldı

Hallere getirilen ürünlerden İstanbulluların martta tercih ettiği meyveler arasında portakal, sebzelerde ise domates başı çekti.

Bayrampaşa'daki halde 10 bin 785 ton portakal, 18 bin 465 ton domates satıldı. Ataşehir'deki hale ise 3 bin 804 ton portakal, 6 bin 190 ton domates getirildi. Böylelikle her iki halde toplam 14 bin 589 ton portakal, 24 bin 655 ton domates satışa sunuldu.

Portakalı 10 bin 888 tonla muz, 8 bin 184 tonla elma, 6 bin 899 tonla mandalina, 6 bin 473 tonla limon, 5 bin 519 tonla çilek, 2 bin 800 tonla armut, 1526 tonla nar, 1052 tonla karpuz ve 975 tonla kivi takip etti.

Domatesi ise 14 bin 967 tonla patates, 12 bin 314 tonla salatalık, 8 bin 989 tonla havuç, 8 bin 378 tonla biber, 8 bin 6 ton kuru soğan, 4 bin 373 tonla beyaz lahana, 3 bin 891 tonla patlıcan, 3 bin 141 tonla kabak, 3 bin 34 tonla ıspanak, 2 bin 880 tonla karnabahar, 2 bin 860 tonla kıvırcık ve 2 bin 360 tonla pırasa izledi.

Halde bir kilogram portakal ortalama 31,25 lira, muz 70,94 lira, elma 66,95 lira, mandalina 32,19 lira, limon 63,13 lira, çilek 142,50 lira, armut 63,44 lira, nar 77,50 lira, karpuz 80,88 lira ve kivi 105 liraya alıcı buldu.

Domatesin kilogramı ise ortalama 112,81 lira, patates 17,63 lira, salatalık 66,41 lira, havuç 17,28 lira, biber 111,64 lira, kuru soğan 12,88 lira, beyaz lahana 13,13 lira, patlıcan 126,57 lira, kabak 57,50 lira, ıspanak 34,69 liradan satıldı.

En pahalı ürün 353,13 lirayla çağla

Meyve ve sebze hallerinde mart ayında satılan en pahalı ürün 353,13 lirayla çağla oldu.

Çağlayı 303,39 lirayla erik, 255,94 lirayla siyah üzüm, 204,06 lirayla taze fasulye, 195,31 lirayla beyaz üzüm, 183,13 lirayla çalı fasulyesi, 180 lirayla malta eriği, 178,13 lirayla yaprak salamura, 175,36 lirayla dut ve 155 lirayla mantar takip etti.

Kaynak: AA

İstanbul'da Mart Ayında En Çok Portakal ve Domates Tüketildi
