İstanbul'da Metrobüs Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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İstanbul Valiliği, Küçükçekmece'de iki metrobüsün çarpıştığı kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si ağır 38 kişinin yaralandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"29 Ağustos Perşembe günü saat 08.48'de Küçükçekmece Sefaköy Evlendirme Dairesi bölgesinde iki metrobüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 38 kişi de yaralanmıştır. Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edilmiş olup, yaralanan vatandaşlarımız çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Olayla ilgili soruşturma açılmıştır. Ölen vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz."