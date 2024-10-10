İstanbul'da Müzik Yapan İranlı Rapçi - Son Dakika
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İstanbul'da Müzik Yapan İranlı Rapçi

İstanbul\'da Müzik Yapan İranlı Rapçi

İranlı müzisyen Fokoloei, İstanbul'da sokaklarda kendi eserlerini dinleyicilerle buluşturuyor.

10.10.2024 14:25
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34 yaşındaki İranlı müzisyen Human Ghasemnataj Fokoloei, İstanbul Boğazı'nda her gün mekik dokuyan vapurlarda kendi bestelediği eserleri dinleyicilerin beğenisine sunuyor.

AA muhabirinin hazırladığı, "Dünyanın Sesleri İstanbul Sokaklarında Yankılanıyor" başlıklı dosya haberin dördüncü bölümü, Fokoloei'nin Tahran'dan İstanbul'a uzanan sanat yolculuğunu konu alıyor.

Rap müzik yapan Fokoloei, ailesiyle birlikte 5 yıl önce Tahran'dan Türkiye'ye geldi. Müzik tutkusunu İstanbul'da devam ettiren Fokoloei, haftanın birkaç günü sanatını icra etmek üzere Tarlabaşı'nın renkli sokaklarından yola çıkıyor.

Fokoloei, bazen Üsküdar- Eminönü hattında çalışan vapurlarda, bazen de Şişli'de bulunan bir alışveriş merkezinin önünde kendi bestelediği Farsça ve İngilizce eserleri seslendiriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı Kültür Daire Başkanlığının geliştirdiği "Sanat Sokağa Taşacak" projesine kayıtlı olan genç müzisyen, hem şehrin sokak sanatına katkıda bulunuyor hem de geçimini sağlıyor.

"İstanbul'da daha rahat müzik yapıyorum"

"İş stresinden kaçarak evine koşanlara tatlı bir tebessüm ettirmek üzere emek harcıyorum." diyen Fokoloei, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaliteli müziğin İstanbul'da yaşadığını ve yaşatıldığını belirterek, "Türk müziği çok iyi. Rap şarkıcılar burada konser veriyor ama İran'da bu yok. İran'da sadece pop, biraz rock müzik var." diye konuştu.

Fokoloei, İstanbul sokaklarında müzik yapma macerasıyla ilgili olarak, şunları kaydetti:

"İstanbul'u çok sevdim. Burada kalmak istiyorum, benim istediğim her şey burada var. Burada çok iyi manzaralar, iyi iş var. Çok rahat müzik yapıyorum. Türkiye'ye ilk geldiğim zamanlarda sokakta müzik yapmak istedim, o zaman izin alınması gerektiğini bilmiyordum. Koronavirüs salgını sonrasında belediyeye gidip izin aldım. Sokakta elektronik müzik yapmak istediğimi söyledim, rap parçalar söylediğimi ifade ettim. Daha sonra izinli şekilde sokakta çalmaya başladım."

İstanbulluların sanata saygılı ve sanatçıya destekçi olduğuna dikkati çeken Human Ghasemnataj Fokoloei, "Şişli'de bulunan bir alışveriş merkezinin önüne gidiyorum ve orada müzik yapıyorum. Söylediğim tüm şarkılar bana ait. Bazen 400-500 lira, en çok 1000-1200 lira kazanıyorum. Ben insanlara kendi şarkılarımı söylemeyi çok seviyorum. Gençler beni daha çok seviyor, alkışlıyorlar, fotoğraf ve video çekiyorlar." ifadelerini kullandı.

"İstanbul'un denizleri bana çok ilham veriyor"

Genç müzisyen, eser üretmenin İstanbul'da çok daha rahat ve keyifli olduğunu dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İstanbul'un denizi bana çok ilham veriyor. Her zaman deniz kenarına gidiyorum, şiirler içime doğuyor ve hemen yazıyorum. Dünyanın her yerinden insanlar İstanbul'a geliyor Avrupalılar, Afrikalılar… Burada müzik yapıyor, para kazanıyorlar. Ben de burada rahatça müzik yapıyorum. Burada demokrasi var. Müzik yaparken buradaki insanların mutlu olduğunu görüyorum."

Türk müziğini de çok sevdiğini anlatan Fokoloei, "Türkiye'deki sanatçılardan en çok Ceza'yı seviyorum. Uzi, Gazapizim ve Benfero da çok güzel. Ben Türkiye'yi seviyorum, burada yaşamak istiyorum. Müzik varsa hayat var, müzik yoksa hayat yok. İstanbul müzik yapmak için çok iyi bir şehir." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Müzik Yapan İranlı Rapçi - Son Dakika

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