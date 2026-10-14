İstanbul\'da sağanak birçok ilçede etkili oldu, kara bulutlar gündüz havayı kararttı

İSTANBUL'da etkili olan sağanak sırasında kara bulutların geçişi görüntülendi.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, etkisini arttırdı. Yağış birçok ilçede etkili olurken, Kentin birçok ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklar ıslanırken, gökyüzünü kaplayan yoğun kara bulutlar gündüz saatlerinde havanın kararmasına neden oldu. Yağışın etkili olduğu kentte, gökyüzünde oluşan manzara dikkat çekti.