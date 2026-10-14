İstanbul\'da sağanak birçok ilçede etkili oldu, kara bulutlar gündüz havayı kararttı

İstanbul'da sağanak birçok ilçede etkili oldu, kara bulutlar gündüz havayı kararttıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, etkisini artırdı. Birçok ilçede etkili olan yağış cadde ve sokakları ıslatırken, gökyüzünü kaplayan yoğun kara bulutlar gündüz saatlerinde havanın kararmasına neden oldu.
İSTANBUL'da etkili olan sağanak sırasında kara bulutların geçişi görüntülendi.
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, etkisini arttırdı. Yağış birçok ilçede etkili olurken, Kentin birçok ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklar ıslanırken, gökyüzünü kaplayan yoğun kara bulutlar gündüz saatlerinde havanın kararmasına neden oldu. Yağışın etkili olduğu kentte, gökyüzünde oluşan manzara dikkat çekti.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?