İstanbul\'da sağanak Esenler ve Sarıyer\'de bazı araçları su altında bıraktı

İSTANBUL'da yağış nedeniyle Esenler ve Sarıyer'de bazı araçlar su altında kalırken, deniz ile kara birleşti. Deniz suyunun karaya kadar ilerlediği görüldü.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Yağış nedeniyle kent genelinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Esenler ve Sarıyer'de ise suyla dolan yollarda park halindeki bazı araçlar suya gömüldü. Araçların büyük bölümünün su altında kaldığı görüldü.

DENİZ SUYU KIYIYA VURDU

Sarıyer'de etkili olan yağışın ardından deniz suyu kıyıya vurdu. Kıyı kesiminde deniz ile kara birleşirken, deniz suyunun karaya kadar ilerlediği görüldü.