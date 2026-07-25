İstanbul\'da Sağanak Yağış

İSTANBUL'da gece saatlerinde sağanak etkili oluyor. Kağıthane'de bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da gece saatlerinde sağanak etkili oldu. Hayatı olumsuz etkileyen yağış nedeniyle Kağıthane'nin Hamidiye ve Merkez mahallelerinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, araçlar ve yayalar ilerlemekte güçlük çekti. Yağışlı havanın kent genelinde akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.