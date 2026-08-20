Münih’te polis 14 yaşındaki Türk vatandaşını vurdu - Son Dakika
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Münih’te polis 14 yaşındaki Türk vatandaşını vurdu

Münih’te polis 14 yaşındaki Türk vatandaşını vurdu
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Almanya’nın Münih kentinde elinde silaha benzeyen bir cisim taşıdığı ihbar edilen genç, olay yerine gelen sivil polis ekiplerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralandı. Polis, gencin uyarılara rağmen elindeki softair tabancayı kendilerine doğrulttuğunu savunurken, savcılık olayla ilgili ön inceleme başlattı. Ateş eden polis memuru şimdilik 'tanık' olarak değerlendirilirken, vurulan genç hakkında ise polis memurlarını tehdit ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Almanya’nın Münih kentine bağlı Schwabing semtindeki Belgrad Caddesi'nde, çevredekilerin "bir kişinin, silaha benzeyen bir cisim taşıdığına" yönelik ihbarı üzerine olay yerine gelen sivil polis ekipleri genci ateş ederek yaraladı. 

“UYARILARA RAĞMEN SİLAHI KALDIRDI"

Ağır yaralanan gencin ameliyata alındığı ve durumunun stabil olduğu bildirildi.

Polis kaynakları, "gencin silahı dolduruyormuş gibi hareket ettiğini ve uyarılara rağmen silahı kaldırarak kendilerine doğru döndürdüğünü" ileri sürdü.

Polis, gencin elindeki softair tabancanın uzaktan gerçek bir tabancadan ayırt edilmesinin son derece zor olduğunu açıkladı.

ATEŞ EDEN POLİS "TANIK" OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Savcılık olayla ilgili ön inceleme başlattı. Ateş eden polis memurunun soruşturmada şu aşamada "tanık" olarak değerlendirildiği bildirildi.

VURULAN GENÇ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Vurulan genç hakkında ise polis memurlarını tehdit ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Gencin, ailesiyle 2023 yılında Almanya’ya geldiği ve iltica başvurusunun reddedildiği belirtildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Almanya Münih’te polis 14 yaşındaki Türk vatandaşını vurdu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Ersin Çetinkaya Ersin Çetinkaya:
    varsa böyle bir durum hakketmiştir. 0 1 Yanıtla
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Haber dogruysa hak etmistir polis gørevini yapmis 0 0 Yanıtla
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