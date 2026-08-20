Metrobüste tacize uğrayan kadın KADES'i kullanarak polisi harekete geçirdi - Son Dakika
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Metrobüste tacize uğrayan kadın KADES'i kullanarak polisi harekete geçirdi

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İstanbul’da metrobüste yolculuk yapan bir kadın, alkollü olduğu değerlendirilen bir şahsın sarkıntılığına maruz kaldı. Kadına yaklaşmaya çalışan şüpheliye çevredeki yolcular müdahale ederken, mağdur kadın KADES üzerinden yardım çağrısında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi metrobüsün bir sonraki durağında gözaltına aldı.

İstanbul’da metrobüste seyahat eden bir kadın, araç içerisinde alkollü olduğu değerlendirilen bir şahsın sözlü ve fiziksel tacizine maruz kaldı. Yolculuk boyunca yüksek sesle şarkılar söyleyerek kadına sarkıntılık yapan şüpheli, bir süre sonra doğrudan kadının üzerine yürüdü. Çevredeki yolcuların müdahalesiyle şahıs engellenmeye çalışılırken, kadın yardım için KADES’e başvurdu.

METROBÜSTE KADINA SARKINTILIK YAPTI 

Olay, İstanbul’da seyir halindeki bir metrobüste meydana geldi. İddiaya göre alkollü olduğu değerlendirilen şahıs, yolculuk boyunca bir kadına yönelik rahatsız edici davranışlarda bulundu. Yüksek sesle şarkılar söyleyen ve ayakta durmakta güçlük çektiği görülen şahıs, bir süre sonra doğrudan kadına yöneldi.

YOLCULAR ARAYA GİRDİ 

Şüphelinin kadına doğru yönelmesi üzerine çevredeki diğer yolcular duruma müdahale etti. Yolcular, şahsın kadına yaklaşmasını engellemeye çalışırken, yaşananlar nedeniyle büyük panik yaşandı.

KADES’E BASARAK YARDIM İSTEDİ 

Yaşadığı rahatsızlık ve korku üzerine kadın, cep telefonundaki Kadın Destek Uygulaması'ndan (KADES) yardım çağrısı gönderdi. İhbarın ardından emniyet ekipleri harekete geçti.

POLİS BİR SONRAKİ DURAKTA YAKALADI 

Metrobüsün bir sonraki durağa yanaşmasıyla birlikte polis ekipleri araca müdahale etti. Şüpheli, ekipler tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, toplu taşıma araçlarında güvenlik uygulamalarının ve acil durum mekanizmalarının önemini bir kez daha gündeme getirdi. Yaşananların ardından “Neyse ki KADES var” ifadeleriyle uygulamanın acil durumlarda sağladığı desteğe dikkat çekildi.

İstanbul, Güncel, Polis, KADES, Son Dakika

Son Dakika İstanbul Metrobüste tacize uğrayan kadın KADES'i kullanarak polisi harekete geçirdi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Özlem Çağlıyan Özlem Çağlıyan:
    Hayret kimse dövmemiş . Demek adam yokmuş içlerinde. 0 0 Yanıtla
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