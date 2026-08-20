Metrobüste tacize uğrayan kadın KADES'i kullanarak polisi harekete geçirdi

İstanbul’da metrobüste seyahat eden bir kadın, araç içerisinde alkollü olduğu değerlendirilen bir şahsın sözlü ve fiziksel tacizine maruz kaldı. Yolculuk boyunca yüksek sesle şarkılar söyleyerek kadına sarkıntılık yapan şüpheli, bir süre sonra doğrudan kadının üzerine yürüdü. Çevredeki yolcuların müdahalesiyle şahıs engellenmeye çalışılırken, kadın yardım için KADES’e başvurdu.

METROBÜSTE KADINA SARKINTILIK YAPTI

Olay, İstanbul’da seyir halindeki bir metrobüste meydana geldi. İddiaya göre alkollü olduğu değerlendirilen şahıs, yolculuk boyunca bir kadına yönelik rahatsız edici davranışlarda bulundu. Yüksek sesle şarkılar söyleyen ve ayakta durmakta güçlük çektiği görülen şahıs, bir süre sonra doğrudan kadına yöneldi.

YOLCULAR ARAYA GİRDİ

Şüphelinin kadına doğru yönelmesi üzerine çevredeki diğer yolcular duruma müdahale etti. Yolcular, şahsın kadına yaklaşmasını engellemeye çalışırken, yaşananlar nedeniyle büyük panik yaşandı.

KADES’E BASARAK YARDIM İSTEDİ

Yaşadığı rahatsızlık ve korku üzerine kadın, cep telefonundaki Kadın Destek Uygulaması'ndan (KADES) yardım çağrısı gönderdi. İhbarın ardından emniyet ekipleri harekete geçti.

POLİS BİR SONRAKİ DURAKTA YAKALADI

Metrobüsün bir sonraki durağa yanaşmasıyla birlikte polis ekipleri araca müdahale etti. Şüpheli, ekipler tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, toplu taşıma araçlarında güvenlik uygulamalarının ve acil durum mekanizmalarının önemini bir kez daha gündeme getirdi. Yaşananların ardından “Neyse ki KADES var” ifadeleriyle uygulamanın acil durumlarda sağladığı desteğe dikkat çekildi.