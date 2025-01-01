Sarallar operasyonunda tutuklananlar arasında ünlü kebapçı da var - Son Dakika
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Sarallar operasyonunda tutuklananlar arasında ünlü kebapçı da var

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İstanbul'da, "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 19'u tutuklandı. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklananlar arasında Fiko Ocakbaşı'nın sahibi Fikret Aydoğdu'nun da bulunduğu öğrenildi.

01.01.2025 13:17  Güncelleme: 15:34
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, elebaşılığını Alaattin İlyas Saral'ın yaptığı silahlı organize suç örgütüne yönelik soruşturmada gözaltına alınan 31 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

TUTUKLULAR ARASINDA ÜNLÜ KEBAPÇI DA VAR

Hakimlik, şüphelilerden 19'unun tutuklanmasına, 12'sinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmederken, firari şüpheliler hakkında ise yakalama kararı çıkardı. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklananlar arasında, Fiko Ocakbaşı'nın sahibi Fikret Aydoğdu da bulunuyor.

58 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ

"Silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak", "nitelikli yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "tehdit", "kasten yaralama", "6136 sayılı kanuna muhalefet" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından 14 eyleme karıştığı iddiasıyla 58 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, şüphelilerden 31'i yakalanırken, 2'sinin cezaevinde, 5'inin yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Sarallar operasyonunda tutuklananlar arasında ünlü kebapçı da var
Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, istanbul, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarallar operasyonunda tutuklananlar arasında ünlü kebapçı da var - Son Dakika

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