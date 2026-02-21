İstanbul'da, köpeğiyle bindiği toplu taşıma aracında savcı olduğunu söyleyerek, bir yolcuya tehdit içerikli söylemlerde bulunan kadın hakkında soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, köpeğiyle bindiği toplu taşıma aracında savcı olduğunu belirterek, yolculardan birine "Seni öldüreceğim", "Yobaz", "Bir daha Türkiye'de barın bakalım" şeklinde sözler sarf eden bir kadının videosunun sosyal medyada yayınlanması üzerine harekete geçti.
Söz konusu kadın hakkında "tehdit", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından resen soruşturma başlatan başsavcılık, tarafların kimlik bilgilerinin tespit edilmesi için emniyete talimat verdi.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da Savcıyım Dedi, Tehditte Bulundu - Son Dakika
