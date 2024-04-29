İstanbul'da görevli polis memuru Lütfü Baykar'ın şehit olmasıyla ilgili iddianamede ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da görevli polis memuru Lütfü Baykar'ın şehit olmasıyla ilgili iddianamede ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

İstanbul\'da görevli polis memuru Lütfü Baykar\'ın şehit olmasıyla ilgili iddianamede ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

İstanbul'da görevi esnasında 'dur' ihtarına uymayan sanık Sezgin Açık'ın kullandığı hafriyat kamyonunun çarpması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Lütfü Baykar'ın faili hakkında, ağırlaştırılmış müebbet ile 16 yıl 4 aydan 32 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. İddianamede, olayın detayları ve sanığın suçlamaları yer aldı.

29.04.2024 00:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da görevi esnasında "dur" ihtarına uymayan sanık Sezgin Açık'ın kullandığı hafriyat kamyonunun çarpması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Lütfü Baykar'ın faili hakkında, ağırlaştırılmış müebbet ile 16 yıl 4 aydan 32 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Sezgin Açık'ın 20 Ekim 2023'te babasının şirketi adına kayıtlı hafriyat kamyonuna uyuşturucu madde etkisi altında binerek annesi ve babasını aradığı, kendisini bulunduğu yerden almalarını söylediği ifade edildi.

Sanığın annesi ve babasının bunun üzerine yanına gittiği, sanık Açık'ın kendilerine sinirli tavırlar sergilemesi üzerine babasının dorse imdat frenini çekmeye çalıştığı anın video kayıtlarında yer aldığı ancak yere düştüğü kaydedilen iddianamede, sanığın annesi ve babasının geldiği araca çarparak garaj içerisinden ayrıldığı aktarıldı.

İddianamede sanığın babasının polisi arayarak ihbarda bulunduğu, sanık Açık'ın içinde bulunduğu kamyonla Kartal sahil yolundan Maltepe sahil yoluna kaçtığı, Maltepe Büyükyalı Caddesi'ndeki köprü altına geldiğinde şehit polis memuru Lütfü Baykar ve aynı ekipte bulunan çarşı ve mahalle bekçisi müştekiler Kerem Atay, Doğancan Külünk, Eren Saydık, Burak Servan, Tamer Yiğe ve Sezer Çerkeşli'nin sanığı uygulama alanında karşıladığı ifade edilen iddianamede, sanık Açık'ın hız kesmeden aracı buraya sürdüğü belirtildi.

Olayın devamında sanığın, Mustafa Hızarcı'ya ait araca, buradaki emniyet aracına, dışarıda bulunan şehit polis memuru Lütfü Baykar'a ve kaldırımdaki Kerem Atay'a çarptığı anlatılan iddianamede, sanığın daha sonra durmayarak olay yerinden kaçtığı kaydedildi.

İddianamede, polis ekiplerinin sanığın içindeki aracın lastiklerine ve havaya ateş açtığı aktarılarak sanığın lastikleri patlak halde ilerlediği sırada diğer araçlara çarptığı kaydedildi.

Adli Tıp Kurumu (ATK) Kimya İhtisas Dairesi Raporu'na da yer verilen iddianamede, sanık Sezgin Açık'ın kanında uyuşturucu madde tespit edildiği anlatıldı.

Şehit polis memuru Lütfü Baykar'ın olaydan sonra Adli Tıp Kurumu raporuna göre, hayatını kaybetmesinin çarpma sonrası genel beden travmasına bağlı kafatası, yüz, omurga, pelvis ve ekstremite kemik kırıkları ile yumuşak doku kanaması ve beyin kanamasına bağlı gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiğinin belirlendiği ifade edilen iddianamede, olay sırasında uygulama yapan müşteki polis memuru Kerem Atay'ın vücudunda hayati fonksiyonlara etkisi ağır derecede kemik kırığı meydana geldiği belirtildi.

İddianamede sanık Sezgin Açık'ın, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama" ve 3 kişiye karşı "kasten yaralamaya teşebbüs" ile "mala zarar verme" suçlarından 16 yıl 4 aydan 32 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İstanbul Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Lütfü Baykar, 20 Ekim 2023'te Maltepe-Büyükyalı köprü uygulama noktasındaki görevi esnasında "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı hafriyat kamyonunun çarpmasıyla ağır yaralanmış, tedavi gördüğü hastanede müdahalelere rağmen 12 Kasım'da şehit olmuştu.

Kaynak: AA

İstanbul, Güvenlik, Trafik Kazaları, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da görevli polis memuru Lütfü Baykar'ın şehit olmasıyla ilgili iddianamede ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi - Son Dakika


22:43 Nihal Candan cezaevinde yaşadıklarını anlattı: Seçil Erzan’la aynı koğuştaydık Nihal Candan cezaevinde yaşadıklarını anlattı: Seçil Erzan'la aynı koğuştaydık
21:09 TikTok’ta çocuğu kanlar içindeyken canlı yayın açan kadın tutuklandı TikTok'ta çocuğu kanlar içindeyken canlı yayın açan kadın tutuklandı
20:06 Türk SİHA’ları Yunanistan’ı masrafa soktu: Milyarlık programa onay verdiler Türk SİHA'ları Yunanistan'ı masrafa soktu: Milyarlık programa onay verdiler
19:41 Milli Eğitim Bakanı Tekin: Öğretmen atamalarında mülakat doğru bir yöntem Milli Eğitim Bakanı Tekin: Öğretmen atamalarında mülakat doğru bir yöntem
17:29 İsrail tanklarının namluları Gazzelilerin son sığınağı olan Refah’a çevrildi İsrail tanklarının namluları Gazzelilerin son sığınağı olan Refah'a çevrildi
23:23 Erzurum’da otomobil takla attı: 3 ölü, 2 yaralı Erzurum'da otomobil takla attı: 3 ölü, 2 yaralı
23:09 Şampiyonluk mucizelere kaldı Fatih Terim, sinirden çılgına döndü Şampiyonluk mucizelere kaldı! Fatih Terim, sinirden çılgına döndü
22:39 Hakan Çalhanoğlu’nun takımı Inter’den Türk bayraklı paylaşım Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter'den Türk bayraklı paylaşım
22:12 Metroda tacize uğrayan genç kız dehşet anlarını anlattı Metroda tacize uğrayan genç kız dehşet anlarını anlattı
22:02 Arda Turan, eski takım arkadaşı olan dünyaca ünlü yıldız ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi Arda Turan, eski takım arkadaşı olan dünyaca ünlü yıldız ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi
21:43 İstanbul’da bıçaklandıktan sonra metrelerce yürüyen şahıs hayatını kaybetti İstanbul'da bıçaklandıktan sonra metrelerce yürüyen şahıs hayatını kaybetti
21:15 Eski Muş Belediye Başkanı Feyat Asya’dan, ’’borç’’ iddialarına ilişkin açıklama Eski Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'dan, ''borç'' iddialarına ilişkin açıklama
21:04 Kayıp ekonomist Korhan Berzeg’in kafatasına ait olduğu değerlendirilen parça bulundu Kayıp ekonomist Korhan Berzeg'in kafatasına ait olduğu değerlendirilen parça bulundu
19:22 Müşterilerine küfürler yağdıran otelden açıklama: Hesabımız çalındı Müşterilerine küfürler yağdıran otelden açıklama: Hesabımız çalındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 01:51:48. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da görevli polis memuru Lütfü Baykar'ın şehit olmasıyla ilgili iddianamede ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement