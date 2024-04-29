İstanbul\'da görevli polis memuru Lütfü Baykar\'ın şehit olmasıyla ilgili iddianamede ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

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İstanbul'da görevi esnasında "dur" ihtarına uymayan sanık Sezgin Açık'ın kullandığı hafriyat kamyonunun çarpması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Lütfü Baykar'ın faili hakkında, ağırlaştırılmış müebbet ile 16 yıl 4 aydan 32 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Sezgin Açık'ın 20 Ekim 2023'te babasının şirketi adına kayıtlı hafriyat kamyonuna uyuşturucu madde etkisi altında binerek annesi ve babasını aradığı, kendisini bulunduğu yerden almalarını söylediği ifade edildi.

Sanığın annesi ve babasının bunun üzerine yanına gittiği, sanık Açık'ın kendilerine sinirli tavırlar sergilemesi üzerine babasının dorse imdat frenini çekmeye çalıştığı anın video kayıtlarında yer aldığı ancak yere düştüğü kaydedilen iddianamede, sanığın annesi ve babasının geldiği araca çarparak garaj içerisinden ayrıldığı aktarıldı.

İddianamede sanığın babasının polisi arayarak ihbarda bulunduğu, sanık Açık'ın içinde bulunduğu kamyonla Kartal sahil yolundan Maltepe sahil yoluna kaçtığı, Maltepe Büyükyalı Caddesi'ndeki köprü altına geldiğinde şehit polis memuru Lütfü Baykar ve aynı ekipte bulunan çarşı ve mahalle bekçisi müştekiler Kerem Atay, Doğancan Külünk, Eren Saydık, Burak Servan, Tamer Yiğe ve Sezer Çerkeşli'nin sanığı uygulama alanında karşıladığı ifade edilen iddianamede, sanık Açık'ın hız kesmeden aracı buraya sürdüğü belirtildi.

Olayın devamında sanığın, Mustafa Hızarcı'ya ait araca, buradaki emniyet aracına, dışarıda bulunan şehit polis memuru Lütfü Baykar'a ve kaldırımdaki Kerem Atay'a çarptığı anlatılan iddianamede, sanığın daha sonra durmayarak olay yerinden kaçtığı kaydedildi.

İddianamede, polis ekiplerinin sanığın içindeki aracın lastiklerine ve havaya ateş açtığı aktarılarak sanığın lastikleri patlak halde ilerlediği sırada diğer araçlara çarptığı kaydedildi.

Adli Tıp Kurumu (ATK) Kimya İhtisas Dairesi Raporu'na da yer verilen iddianamede, sanık Sezgin Açık'ın kanında uyuşturucu madde tespit edildiği anlatıldı.

Şehit polis memuru Lütfü Baykar'ın olaydan sonra Adli Tıp Kurumu raporuna göre, hayatını kaybetmesinin çarpma sonrası genel beden travmasına bağlı kafatası, yüz, omurga, pelvis ve ekstremite kemik kırıkları ile yumuşak doku kanaması ve beyin kanamasına bağlı gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiğinin belirlendiği ifade edilen iddianamede, olay sırasında uygulama yapan müşteki polis memuru Kerem Atay'ın vücudunda hayati fonksiyonlara etkisi ağır derecede kemik kırığı meydana geldiği belirtildi.

İddianamede sanık Sezgin Açık'ın, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama" ve 3 kişiye karşı "kasten yaralamaya teşebbüs" ile "mala zarar verme" suçlarından 16 yıl 4 aydan 32 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İstanbul Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Lütfü Baykar, 20 Ekim 2023'te Maltepe-Büyükyalı köprü uygulama noktasındaki görevi esnasında "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı hafriyat kamyonunun çarpmasıyla ağır yaralanmış, tedavi gördüğü hastanede müdahalelere rağmen 12 Kasım'da şehit olmuştu.