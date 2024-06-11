İstanbul\'da Sıcak Hava: Denizde Serinlemek veya Gölgelik Alanlarda Korunmak

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İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklardan bunalanlar denizde serinlemeye çalışırken bazıları gölgelik alanlarda korunmaya çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ölçümlerine göre, kentteki sıcaklık artarken yüksek nem İstanbulluları bunaltıyor.

Sıcak havadan bunalan bazı vatandaşlar, sahillerde denize girip serinlemeye çalışırken bazıları da ağaçların altındaki gölgelik alanlarda sıcaktan korunmaya çalıştı.

Sarayburnu, Ahırkapı ile Çatladıkapı sahilinde bazı vatandaşlar kayalık alanlarda güneşlendi, denize girdi.

Sahil yolunda yürüyüş yapan vatandaşlar sıcaklık ve nemden dolayı zor anlar yaşadı.

Caddebostan ve Salacak sahillerinde de serinlemek isteyen bazı vatandaşlar denize girerek serinledi.

Klimaların teslim ve servis süreleri uzadı

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle klima satış, bakım ve montaj taleplerinde de yoğunluk yaşanıyor.

Megakentte ev ve iş yerlerine yeni klima satın almak veya cihazına bakım yaptırmak isteyenler, bir aya yaklaşan servis sürelerini beklemek zorunda kalıyor.

Kartal'da beyaz eşya mağazası sahibi Derviş Karataş, AA muhabirine, klimayla ilgili işlemlerin sıcaklıkların tavan yaptığı aylara bırakılmaması gerektiği söyledi.

Karataş, yazın servis hizmetinde yoğun talebi karşılarken zorlandıklarını dile getirerek, "Müşterilerimize klimayı yazı beklemeden almalarını tavsiye ediyoruz ancak bu tavsiyeye pek uyulmuyor. Yaz sezonuna girildiği zaman da yoğun bir talep olduğundan dolayı işler sıkışıyor. Klimada stok olarak belki eksiğimiz olmuyor fakat servislerin montaj süresi uzuyor." dedi.

Klima montajının ortalama 2-3 saat sürdüğünü anlatan Karataş, normal zamanlarda bir ekibin günde 4 klima kurabildiğini, bu durumda yoğunlaşan talebe yetişebilmelerinin kolay olmadığını kaydetti.

Evdeki klimalarda var olan filtreleri tüketicinin 3 veya 6 ayda bir kendisinin temizleyebileceğini anlatan Karataş, cihazların filtrelerinin temizlenmemesi halinde zamanla tozla dolduğunu ve veriminin düştüğünü aktardı.

Karataş, servis görevlilerince 1 ya da 2 yılda bir yapılması gereken detaylı bakım için vatandaşlara bahar aylarını tercih etmelerini önerdi.